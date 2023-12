Constantes ataques de tirapiedras tienen en jaque a los vecinos de Berisso

En Berisso, la situación con los tirapiedras es cada vez más compleja, ya que continúa habiendo casos, pero ningún detenido, lo que enoja a los vecinos.

Voceros oficiales contaron que en esta oportunidad sujetos desconocidos atacaron a un vehículo en movimiento, que circulaba por la avenida 66. El proyectil impactó en el vidrio, dañándolo, pero, por fortuna, sin llegar a lastimar al damnificado.

Días atrás había ocurrido algo similar, cuando un grupo de vándalos hizo lo mismo, pero contra un comercio, mientras que otros vecinos denunciaron lo mismo.

Los agentes policiales no solo no lograron dar con los implicados (en ninguno de los casos), sino que directamente no tienen pistas para localizarlos, ni siquiera revisando las diferentes cámaras de seguridad.

“Por culpa de la inseguridad tenés que ir por otro lado y tardás media hora más”, se lamentaron las víctimas, que esperan prontas soluciones.