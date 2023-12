Continúa la investigación por el presunto caso de abuso grupal

En el marco de la grave denuncia radicada por una joven de 18 años, quien aseguró que fue secuestrada y abusada sexualmente por tres sujetos que la obligaron a subir a un automóvil, continúa la investigación para esclarecer el hecho. Como parte de la pesquisa, le realizaron los análisis correspondientes a la víctima y a los acusados para determinar la veracidad de las acusaciones.

Cabe recordar que, tal como informó Trama Urbana en su edición anterior, todo ocurrió alrededor de las tres de la madrugada, en momentos en los que la chica regresaba a su domicilio. En el trayecto fue abordada por un vehículo marca Chevrolet Cruze, de color gris, en el que sus ocupantes la metieron por la fuerza. La damnificada afirmó que no recuerda nada hasta que fuera liberada a las 10 de la mañana, 7 horas después.

Con el correr del tiempo, trascendieron algunos detalles sobre la situación de la presunta violación grupal y las fuentes abocadas al caso señalaron que la joven fue trasladada a un centro de investigación donde le practicaron una serie de estudio. Le tomaron muestras e hisopados para la realización posterior de un test de ADN.

Según el resultado preliminar, los detectives no encontraron rastros de abuso. En cuanto a los acusados, fueron sometidos al mismo procedimiento y, teniendo en cuenta que por el momento no hay pruebas suficientes para que queden detenidos, los implicados fueron liberados.

Por su parte, la chica realizó un posteo mediante las redes sociales en el que aseguró que “estos hijos de puta me empastillaron, me violaron y me tiraron del auto en movimiento”, agregando luego: “me dejaron tirada, inconsciente en barrio Aeropuerto”, con una lesión en el brazo.

Casi los linchan

Un grupo de vecinos se percató de lo que había sucedido y, cuando vieron a los sospechosos en la zona de las calles 478 y 139, decidieron intervenir, mientras otros asistían a la damnificada. Para tratar que no escaparan, los atraparon y les propinaron varios golpes que le provocaron heridas de carácter leve.

Así los mantuvieron hasta la llegada de la policía que, tras identificarlos, descubrió que se trataba de un joven de 24 años que estaba acompañado por dos hombres de 31 y 39. Los tres fueron trasladados hasta la seccional, donde quedaron a disposición de la justicia, imputados por presunto “abuso sexual”.

La causa quedó en manos de la UFI N° 7 de La Plata y se espera que en las próximas horas preste declaración la denunciante. En tanto que, conforme avance la investigación, a los cargos contra los acusados podría sumarse la carátula de “privación ilegal de la libertad y lesiones”.