Continúa la conmoción por el trágico accidente en la Ruta 11

En nuestra ciudad continúa la profunda conmoción por el trágico accidente ocurrido en el barrio de Villa Ponsati, en el límite entre La Plata y la vecina localidad de Berisso. En las últimas horas se conocieron los detalles de la autopsia que les realizaron a la mujer y a su pequeña hija, que fueron atropelladas en momentos en los que la menor se dirigía junto a su madre a la escuela.

Cabe recordar que, tal como informó Trama Urbana en su edición anterior, los hechos ocurrieron durante la mañana del miércoles sobre la Ruta 11 y la calle 609, donde una joven de 27 años y una niña de 7 murieron luego de ser embestidas por un automóvil marca Toyota Corolla de color gris plateado, en un siniestro fatal al que restan esclarecer algunos detalles.

En el marco de la investigación que comenzó luego del incidente, trascendió el informe de la operación de autopsia ordenado por la Justicia. De acuerdos a los resultados, la nena, identificada como Wandy Aylén Gramajo, falleció producto de una insuficiencia cardíaca aguda, pero además se detectó que también sufrió un traumatismo craneoencefálico grave, producto del fuerte impacto del vehículo.

Por su parte, Cristina Liliana Figueroa, la otra víctima del accidente y mamá de la pequeña, también murió a causa de un cuadro de insuficiencia cardíaca aguda. Asimismo, los expertos que llevaron a cabo los análisis correspondientes para determinar la mecánica del deceso descubrieron que sufrió un “shock hipovolémico y shock traumático”, a raíz de la embestida del rodado.

Mientras tanto que, una vez que se conoció el informe, el fiscal a cargo de la causa en la que se intenta tener más precisiones sobre lo sucedido requirió que se tomen muestras de pool de vísceras para histopatología, sangre para estudio toxicológico, tarjeta para cotejo de ADN y fichas dactilares, de la joven y de su hija.

Desgarradora despedida

Después de que se conoció la muerte de las víctimas y en medio de una profunda tensión por la protesta llevada a cabo por los vecinos en el lugar del siniestro, allegados a la mujer y la niña se volcaron a las redes sociales para dejarles una serie de sentidos mensajes a modo de despedida.

En este sentido, una de las tantas publicaciones a través de Facebook rezaba: “Las voy a extrañar toda mi vida, mis amores, hoy es un día terrible en el que la familia está destrozada”. Asimismo, una de las amigas de la joven escribió: “Se nos vino la noche; hoy Dios está recibiendo dos angelitos, no lo puedo creer todavía, no caigo. Me quitaron a mi princesa, ¿por qué Dios es tan injusto?”.

“Dios los tenga en la gloria, vuelen muy alto, angelitos. Cuídennos desde el cielo”, se pudo leer en otros de los desgarradores mensajes que hicieron referencia a lo ocurrido. Por último, otro de los allegados finalizó: “Hace dos días las vi hermosas y sonrientes, charlamos, se fueron a su casa y hoy esta triste noticia”.