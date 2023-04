Crece la preocupación por el caso del niño que fue armado al colegio platense

Continúa la conmoción por el menor de 11 años que fue armado a un colegio platense, agredió a una docente y amenazó con matarla, tanto a ella como a sus compañeros.

“Yo voy a tu casa y te pego un tiro”, dijo el chico en un video que se viralizó en las últimas horas y que generó gran asombro en nuestra ciudad, debido a la gravedad de lo sucedido. En las imágenes, el implicado se deja ver con un arma de fuego y en un momento dice: “Esto no es un juguete, yo soy re mafia, compa”.

Desde luego que el suceso preocupó a las autoridades del establecimiento educativo (ubicado en la zona de las calles 28 y 62), donde el estudiante asiste a sexto grado. Una de las víctimas no dudó en relatar que “las amenazas y las intimidaciones no solo fueron por video, a mí me golpeó con la culata”.

Pedirán explicaciones

A su vez, los padres de los compañeros del menor, todos alumnos de la Escuela Primaria 55, mostraron su preocupación y exigieron urgentes medidas a las autoridades, antes de que todo empeore y termine de la peor manera. Para eso, este lunes irán a la institución con el fin de obtener respuestas, que hasta el momento no han tenido.

“Queremos que se haga algo antes de que sea demasiado tarde. Este chico no puede seguir asistiendo al colegio armado. En cualquier momento puede atacar a alguien, o matarlo”, dijo el padre de un chico que va a esa escuela. Por el momento, nada se sabe de los progenitores del joven implicado, de quien todavía no se tomó medida alguna.

En las redes sociales, varios platenses se manifestaron e indicaron que “esta es la juventud que nos espera y la que tenemos: padres ausentes”. “Qué triste la vida de los niños cuando los padres están ausentes en todo sentido. Si hace eso a los 11 años, no me quiero imaginar a los 18”. Otro señaló que “tienen que meter preso al padre. ¿Quién le dio el arma al nene? ¿Quién le enseñó a manipularla? Al niño tienen que ayudarlo con un psicólogo porque si con esa edad ya maneja un arma, puede pasar a mayores”. “La escuela no va a hacer nada, tienen que plantarse los padres y no llevar a los nenes hasta que expulsen al que llevó un arma, no tienen que esperar que maten a alguien”.