Cristian U se defendió por haber participado de una fiesta clandestina: “Tengo que laburar”

Luego de que se viralizaran imágenes en donde se lo ve siendo el musicalizador de una fiesta clandestina, el ex Gran Hermano Cristian Urrizaga, popularmente conocido como Cristian U, salió a defenderse.

Expresó que fue contratado para tocar en una casa y aceptó. “Necesito laburar, como muchos. Esa es mi realidad”, agregó.

Además, detalló: “Mi laburo terminó cuando arrancó la pandemia. Y los que me conocen saben que soy organizador de eventos, DJ. Es mi laburo. Me reinventé en algunas cosas como para ir zafando, pero necesito laburar. Ya el reinvente no sirve de mucho más”.

Además, detalló: “Mi laburo terminó cuando arrancó la pandemia. Y los que me conocen saben que soy organizador de eventos, DJ. Es mi laburo. Me reinventé en algunas cosas como para ir zafando, pero necesito laburar. Ya el reinvente no sirve de mucho más”.

El ex participante del reality show contó que tuvo coronavirus hace tres meses. “Me curé, todo bárbaro, todo genial. O sea, no contagio ni me contagian. De todas formas, se tiene que respetar. Estamos de acuerdo, pero necesito laburar", insistió.

También comentó que puso ciertas "pautas" y pidió que se respetara la distancia social dentro de su cabina de DJ a la que nadie tenía acceso.