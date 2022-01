Cruzó una laguna a nado para no ser detenido y la Policía lo apodó “el hombre nutria”

Un insólito suceso tuvo lugar en las últimas horas cuando un malviviente se escapó a nado de la Policía. Ante la persecución, decidió tirarse a una laguna y comenzar a nadar para llegar hasta la orilla del lado opuesto, informaron ayer fuentes oficiales.

De acuerdo a los voceros consultados por Trama Urbana, todo se inició el mediodía del miércoles, cuando personal de la Motorizada de la Jefatura Departamental La Plata divisó en 122 y 527 a dos hombres a bordo de un ciclomotor de 250 cilindradas, motivo por el cual decidieron identificarlos.

Sin embargo, quienes iban en el rodado no quisieron frenar y desoyeron la voz de alto de los uniformados, decisión que llevó a los numerarios a comenzar una persecución. La misma, no obstante, no duró demasiado. Los revoltosos aceleraron y pasaron poco después por unos rieles ferroviarios, que hicieron que quien conducía perdiera la estabilidad y ambos cayeran al piso.

Frenética huida

A partir de este momento se vivieron momentos insólitos, ya que si bien uno de los sospechosos fue aprehendido, el otro continuó con su plan de escape, se levantó del piso y siguió a las corridas.

Pocos metros después se topó con el borde de la laguna ubicada al lado de la autopista La Plata–Buenos Aires y, sin pensarlo dos veces, se arrojó al agua antes de que los policías pudieran impedírselo. Luego, se puso a nadar y poco después llegó hasta la orilla opuesta, que da al Aeroclub de La Plata.

Como si fuera poco, una vez del otro lado recibió la ayuda de los vecinos de la zona, quienes comenzaron a arrojarle piedras y elementos contundentes a los agentes, para que no vayan tras el fugitivo. Finalmente, se perdió de vista y hasta el cierre de esta edición permanecía prófugo. Un uniformado que participó del hecho no dudó en aseverar de manera risueña que el delincuente huidizo es “cruza con nutria”.

Su cómplice, en tanto, fue esposado y trasladado a la sede policial bajo los delitos de “encubrimiento” y “resistencia a la autoridad”. Se supo que tiene 18 años y está domiciliado en El Mercadito de Tolosa.

En las próximas horas deberá ser indagado por el titular de la Unidad Funcional de Instrucción número 16 en turno, y tal vez de esta manera, siempre y cuando se dedique a hablar, se pueda llegar hasta el otro malviviente.

En cuanto a la moto en la que iba, se trata de una Corven color naranja que se la habían robado a un hombre el 31 de diciembre a las 23 en el barrio platense de La Loma.