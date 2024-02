Cuatro ladrones atacaron a una mujer en su casa de City Bell

En los últimos años, City Bell cambió varias veces de comisaría por disposición de la Jefatura Departamental La Plata debido a la inseguridad que azota sus calles, aunque de nada sirvió, ya que los atracos, bajo sus diferentes modalidades, siguen repitiéndose a diario. En esta oportunidad, en las últimas horas, se produjo una violenta entradera que tuvo como víctima a una mujer, que poco pudo hacer para evitarla.

De acuerdo con los voceros consultados por Trama Urbana, la víctima descansaba en su domicilio de manera tranquila cuando surgieron de la nada, en su habitación, cuatro ladrones armados. “A las 4 de la madrugada sonó la alarma de mi casa. Cuando me levanté, no llegué a la puerta del dormitorio porque ya tenia cuatro hombres ahí”, relató la damnificada.

Una vez en la propiedad, los intrusos la recorrieron en su totalidad y se adueñaron de los diferentes elementos de valor que fueron encontrando, además de dinero en efectivo, cuya cifra no trascendió. En total, estuvieron alrededor de 15 minutos y terminaron huyendo sin dejar ningún tipo de rastro.

Zona liberada

La dueña del lugar explicó que los malhechores, para ganar el interior de la morada, “barretearon el portón eléctrico y, cuando lo hicieron con la puerta, sonó la alarma. Tengo que conformarme con que no me hicieron nada, por suerte no me golpearon”. Y les pidió a los vecinos que “estén atentos”.

La comisaría Décima y la Unidad Funcional de Instrucción número 9 de Autores Ignorados analiza el caso, caratulado como “robo doblemente calificado por haberse perpetrado en poblado y en banda y por el empleo de arma de fuego”. Sin embargo, no pudieron localizar a ninguno de los miembros de la banda y ahora analizan diferentes cámaras de seguridad de las inmediaciones para ver si quedó registrado el accionar delictivo. Hasta el cierre de esta edición, no había novedades sobre los cacos y el hecho permanecía impune.

Los lugareños se mostraron profundamente indignados y preocupados por el nuevo robo y uno dijo que “no hay zona segura ni cosas que podamos poner en nuestras casas para evitar a los chorros. Es una vergüenza”. Otro fue más allá y, en redes sociales, escribió que “tenemos que ir pensando en electrificar nuestros hogares. Ellos no tienen aprecio por nuestras vidas”.

En los últimos meses, City Bell se convirtió en un blanco fácil de la delincuencia y lamentablemente se viven a diario entraderas y ataques de todo tipo, a cualquier hora del día. “No queremos pensar que la zona está liberada, pero a esta altura otra alternativa no cabe”, señaló un vecino.