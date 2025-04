Armados y con violencia, delincuentes asaltaron a una familia de Villa Elisa

El pánico se apoderó de una familia de Villa Elisa durante la madrugada de este viernes, cuando su tranquilidad se vio violentamente interrumpida por un hecho de inseguridad que dejó profundas marcas en su rutina y en su sensación de seguridad. En la intersección de las calles 429 y 132, cuatro individuos irrumpieron en la vivienda tras forzar las rejas del patio trasero, dejando al descubierto el deterioro de la seguridad en los barrios de La Plata.

La familia, conformada por un matrimonio y sus dos hijos, se encontraba dentro de la propiedad en el momento del asalto. Los atacantes, según las fuentes policiales, no solo ingresaron a la casa, sino que amedrentaron a los residentes con amenazas explícitas y aseguraron estar armados. Esta táctica generó un clima de profundo temor, logrando que los propietarios evitaran cualquier intento de resistencia o alerta a las autoridades.

Una vez en el interior, los delincuentes llevaron a cabo un meticuloso saqueo, revisando cada rincón de la vivienda. Cajones, placares y muebles fueron volteados y registrados en busca de objetos de valor. Según declararon las víctimas, los asaltantes optaron por tomar dos celulares y una cantidad significativa de dinero en efectivo, dejando atrás otros objetos de valor. Este detalle genera inquietud entre los vecinos, quienes consideran que este tipo de robos no solo tiene objetivos específicos, sino que también refleja un modus operandi que se repite en distintos sectores de la ciudad.

La inseguridad en La Plata no es un fenómeno aislado. Día tras día, los barrios enfrentan diversos hechos delictivos que generan preocupación entre los residentes. Estos actos no solo intimidan a las familias, sino que también aumentan el reclamo por una intervención eficiente ante la creciente ola de criminalidad. En este caso, la rapidez del ataque y la huida de los implicados no dejó pistas claras sobre el modo en que se alejaron de la escena, ya sea caminando, en moto o en auto.

Tras los hechos, los damnificados dieron aviso inmediato al servicio de emergencias 911, lo que permitió la llegada del comando de patrullas de Base Norte. Las autoridades constataron lo sucedido y comenzaron las investigaciones correspondientes. En el lugar se llevaron a cabo pericias detalladas, mientras que los análisis de las cámaras de seguridad del barrio se han convertido en una pieza clave para identificar a los responsables. El caso, actualmente caratulado como “robo”, está bajo la dirección de la comisaría Decimosegunda de Villa Elisa, en coordinación con la UFI N° 9.