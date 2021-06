De no creer: escapaba de un patrullero a caballo en San Carlos

Aunque resulte increíble, durante la madrugada de ayer en un sector de San Carlos un ladrón pretendió escapar de la Policía en un caballo. Pese a que lo hizo por varios metros, finalmente fue capturado y trasladado a la seccional, informaron ayer fuentes oficiales.



El insólito episodio tuvo lugar en la zona de las calles 132 y 32. El hombre que circulaba con el equino cometió una serie de ilícitos. Tras un llamado al 911, se informó a un móvil del Comando de Patrullas La Plata y fue detrás del sospechoso. Rápidamente lo divisaron, ya que era muy difícil pasar desapercibido para el hampón, y le exigieron que se detenga.



Sin embargo, el caco no les obedeció y le dio la orden al animal para que tomara velocidad. Así, galopando a toda prisa, se alejó del coche de la Fuerza. Claro que pese a que huyó varios metros, finalmente terminó siendo capturado, esposado y trasladado a la subcomisaría La Unión, con jurisdicción en la zona.



“El lejano oeste es un poroto, ya nada nos sorprende”, fue la reacción de varios platenses al enterarse de lo acaecido. Otros escribieron: “Esto solo pasa en Argentina”, “La Policía no podía darle alcance”, “Es el colmo, increíble pero real” y “Qué país que tenemos”. En tanto, varios usuarios de redes sociales hicieron referencia a escenas de la serie El Zorro.



Por suerte, pese a lo grotesco de la situación, no hubo que lamentar heridos de ningún tipo y en cuanto al animal, se informó que se encuentra en buen estado de salud.



En las próximas horas, el malviviente tendrá que dar explicaciones ante la Justicia platense, que analiza si el equino había sido sustraído como se sospecha.