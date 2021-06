Quemaron un club de barrio a metros del destacamento de Arturo Seguí

Desalmados delincuentes cometieron durante la madrugada del domingo una serie de ilícitos en un club de barrio de Arturo Seguí, que está ubicado a metros de un destacamento policial. Pese a eso, las autoridades de la Fuerza no lograron dar con los implicados y los vecinos se mostraron tanto preocupados como molestos por el accionar de los uniformados.



El hecho tuvo lugar en la institución Adas, ubicada en diagonal 145 entre 415 y 416, hasta donde llegaron los malvivientes. Sin llamar la atención de nadie, ni siquiera de los agentes de la ley que se supone que deberían estar atentos, ganaron el interior y comenzaron a recorrerlo con el objetivo de adueñarse de diferentes elementos de valor.



Sin embargo, no se llevaron nada, ya sea porque no hallaron o bien porque no les resultó de interés, pero no iban a dejar las cosas así. Entonces, resolvieron ir más allá y, en vez de darse a la fuga, prendieron fuego parte del mobiliario, sin importarles que allí acuden niños a diario.



Cuando las llamas empezaron a crecer en importancia, ahí sí los sujetos optaron por escaparse con rumbo desconocido, sin que hasta el cierre de esta edición se supiera nada de ellos.



Increiblemente, todo sucedió a escasos metros del destacamento de Arturo Seguí, cuyos numerarios no vieron nada extraño ni dieron con los responsables.



Enojo vecinal

“Como suele pasar, la Policía no vio nada, aunque todo fue delante de sus narices”, se lamentó un frentista. “Estamos cansados de esta situación, de vivir así”, agregó.



Por lo que este multimedio pudo saber, el foco ígneo afectó el cuarto de utilitarios y no quedó nada de lo que allí se guarda. Ante esto, centenares de nenes no podrán realizar sus actividades en el club.



Un colaborador de la institución explicó: “Los clubes de barrio son fundamentales porque en ellos se educa y se transmiten valores que van más allá de un partido de fútbol. Se enseña a trabajar en equipo, a tener una mayor confianza y se aleja a los menores de la calle y los malos hábitos”.



Por el momento, y debido a los daños, el sitio permanece cerrado. Para reabrirlo se necesita de la ayuda de la comunidad, porque fueron muchos los elementos perdidos. “Se necesitan herramientas para poder llevar a cabo los arreglos y también elementos de educación física como pelotas, conos y camisetas, entre otras cosas. Todo aquel que quiera y pueda donar, podrá hacerlo acercándose al club.



Agentes de la comisaría Duodécima de Villa Elisa estudian lo sucedido para intentar dar con la banda actuante, mientras que se analizarán las cámaras de seguridad.