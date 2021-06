Delincuentes mantienen en vilo a los vecinos de City Bell

La localidad de City Bell continúa siendo azotada por los hechos delictivos. En la jornada de ayer se registraron dos casos con escasas horas de diferencia. Cabe mencionar que, si bien no se registraron heridos, al momento no hay detenidos por ninguno de los incidentes.



El primero de los episodios tuvo lugar en la zona de 459 y 23, cuando una mujer denunció que, durante horas de la noche, un grupo de ladrones se metió en su casa con fines delictivos.

“Anduvieron unos chorros por mi casa. No lograron entrar, solo estuvieron por el patio”, detalló la damnificada.



El dato más alarmante no es ese, sino que la víctima agregó que los hampones acababan de cometer un ilícito minutos antes. “Venían de afanar en otra vivienda por lo que me dijo la Policía.

¡Qué susto me pegué!”, concluyó la mujer, quien se encontraba entre indignada y asustada por lo sucedido.



Por su parte, otro hecho delictivo tuvo lugar horas más tarde en la puerta de un colegio de la zona. Según indicaron testigos a Trama Urbana, un joven fue abordado por maleantes, quienes bajo amenaza de arma de fuego le sustrajeron sus pertenencias y se dieron a la fuga con rumbo desconocido.



Cabe mencionar que, como informó diario Hoy en ediciones anteriores, una periodista había sido asaltada en diagonal 92 entre 8 y 13 B, cuando caminaba junto a su novio. Los maleantes les quitaron todo lo que tenían e incluso se llevaron sus camperas, a pesar del frío que hacía a esas horas.



Según denunciaron las víctimas, el ataque ocurrió cerca de las 19.30 en las mencionadas calles, cuando fueron sorprendidos “por al menos tres delincuentes”. Si bien fueron puestos en fuga por la alarma vecinal que activó un frentista, escaparon con el botín en sus manos.



Al momento del cierre de esta edición no había detenidos por ninguno de los episodios antes mencionados. Si bien se realizaron operativos cerrojos, no pudieron encontrarlos.