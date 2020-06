Denuncian el intento de rapto de una mujer en El Mondongo

Un grupo de vecinos de El Mondongo denunciaron que en las últimas horas intentaron subir a una camioneta y a la fuerza a una mujer mientras circulaba por la calle, episodio que, de acuerdo a los lugareños, no es nuevo y los tiene profundamente aterrados.



“Quisieron raptar a una mujer en calle 2 entre 61 y 62, el lunes 15 a las 19.10, aproximadamente. Era un auto blanco tipo (Fiat) Duna, la puerta del acompañante de color rojo. Los vecinos, alertados por los gritos desesperados, salimos, por lo que no pudieron subirla (al coche)”, dijo un presunto testigo del hecho, indicando a su vez que la víctima se encuentra en buen estado de salud.



Si bien hasta el momento no hay denuncia oficial en la comisaría Novena, con jurisdicción en la zona, ni en la fiscalía penal en turno, los frentistas mostraron su preocupación, al indicar que “ya no se puede ni salir, ¿qué haremos, Dios? Ni al médico se podrá ir caminando. Me siento desprotegida”. Y: “Totalmente desprotegidos estamos. A la buena de Dios”. Mientras que un tercero agregó que “el año pasado ocurrió algo similar en 122 y 64”.



Recordemos que El Mondongo es uno de los barrios más castigados de la región en materia de inseguridad, donde, además de los recurrentes motochorros, los vecinos tienen que lidiar con los asaltos a mano armada, las entraderas y con la prostitución y la venta de todo tipo de estupefacientes en la zona roja.