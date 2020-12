Denuncian escalada de robos dentro de los micros que hacen la ruta Los Hornos-La Plata

Diferentes vecinos de Los Hornos que toman el colectivo de la línea 307 para viajar hacia la zona céntrica platense denunciaron ante este multimedio una ola de robos en el interior de la unidad, que se vienen materializando en el último tiempo. La Fuerza policial no brinda una solución a la problemática, de acuerdo a lo que pudo averiguar diario Hoy.

Rosa Campos, una de las damnificadas, le confió a Trama Urbana que ya fue asaltada dos veces en un micro de esa empresa, y que en ninguno de los casos se logró atrapar a los responsables. “El último de los episodios fue en el colectivo número 71 de la línea 307, a la una de la tarde”, contó y agregó: “El chofer le permitió subir a dos vendedores con canasta, esos muchachos que venden pasteles y otras cosas. Yo estaba sentada a espalda del conductor y en un momento de descuido me puse a mirar a la ventana.

Entonces, sin que me diera cuanta, me robaron el celular”.

La víctima reseñó: “Hablé con el chofer y me dijo que él no vio nada. Esa fue su respuesta, y es la segunda vez que me pasa lo mismo. Ya me habían robado en esa misma línea en enero de este año. En esa oportunidad me sacaron la bolsa que llevaba y en donde guardaba el documento, el teléfono personal y todo lo que compré en un comercio, incluyendo las llaves de mi casa”.



Otro damnificado

El caso de Rosa no es, sin embargo, el único, ya que otro frentista de Los Hornos, quien pidió reserva de identidad, sufrió el mismo incidente.

En su caso, según explicó, se subió al transporte porque tenía que hacer un trámite en el centro. Estaba sentado y, al descender del vehículo en 7 y 48, descubrió que le habían sacado no solo el celular sino también la billetera, en cuyo interior tenía el DNI, dinero en efectivo, una tarjeta de crédito y una de débito.

“Evidentemente hay que viajar con más cuidado. No estamos tranquilos ni siquiera en un colectivo”, se resignó.