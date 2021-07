Denuncian falta de conectividad y pérdida de cursadas por el robo de cables en Los Hornos

Este mediodía de jueves, los vecinos de Los Hornos salieron a la calle en reclamo y denunciando la falta de conectividad y pérdida de cursadas por el robo de cables, más precisamente en calle 153 entre 58 y 59.

El problema “abarca varias manzanas” y hubo “una vecina que tiene dos nenas cursando la facultad que, si pierden la cursada, tienen que reiniciar prácticamente el año”, denunciaron. “Una de mis hijas está estudiando mecánica dental, la otra maestra jardinera”, detalló.

“Si posiblemente vienen a arreglar, para que ese cable no sea otra vez víctima de los ladrones. Ahora no tenemos servicio, tampoco tenemos respuestas claras de la empresa”, detallaron y se quejaron: “Pagamos un servicio de TV, Internet y teléfono y no tenemos nada de eso”.

“Me da un poco de bronca” ante la falta de repuestas, comentó otra mujer: “A mi vecina le dijeron en 48 horas, a la de la esquina que ‘no hay tiempo’, puede ser en tres meses o cuatros meses. Yo llamé me dijeron 72 horas”, criticó.