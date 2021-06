Roban cables de teléfono y dejan sin conexión a los vecinos del Barrio Hipódromo

Este sábado, los vecinos de barrio Hipódromo, desde hace más de un mes, tienen la mala noticia de que, a raíz de delincuentes que roban cables de teléfono, se quedaron sin conexión. Habló con la Red 92, Jorge, comerciante que es cliente de Telefónica.

“Me voy para mi casa, yo vivo a media cuadra, mi señora me dice que no hay teléfono, nos dimos cuenta al otro día. Llamamos para hacer el reclamo, ‘qué problema, qué problema’, me dice. ‘¿Qué querés decir con qué problema?’, porque ‘va a estar para largo eso’”, fue la respuesta de la empresa.

“Pensamos que eran 15 días, pero ya hace un mes y medio y estamos todos los vecinos sin teléfono, acá hay gente grande que no usa celular y están incomunicadas. Este vecino ayer se comunicó conmigo para ver si podía hacerle la gauchada de qué está pasando”, comentó el entrevistado.

“Yo vi a dos personas, cuando quise acordar, después me di cuenta que estaban robando, el cable de teléfono no les sirve, pero lo habrán hecho por ignorancia. Antes habían robado unos cables de luz, esto la verdad, uno se lo imagina en los lugares descampados, ¿pero acá robar cables? Muy loco”, sostuvo el vecino.

“Nadie en el barrio tiene teléfono, el tema es que el fijo lo vas a pagar y nada… voy a estar dos o tres meses sin teléfono y me lo van a cobrar. Tampoco la viveza criolla. Con la Policía se habló hace unos meses por el tema de los motochorros, el barrio está como en todos lados, la inseguridad está en todos lados no es acá solo”, concluyó.