Pedófilo abusaba de su nieta y la amenazaba con hacerle lo mismo a su hermana menor

Ayer, personal de la DDI detuvo a un sujeto de 67 años, acusado de abusar sexualmente de su propia nieta. Según indicaron fuentes, todo comenzó en 2009, cuando la víctima tenía 10 años.



No obstante, la niña decidió denunciarlo y aseguró que el implicado esperaba que la abuela se vaya a hacer mandados para tocar sus partes íntimas, obligándola incluso a tocarlo a él. Le advertía que no dijera nada, bajo la amenaza de hacerle lo mismo a su hermana más pequeña.



Tras tareas investigativas, los agentes lograron capturar al abusador en la zona de 118 y 68. Ahora, enfrenta cargos por los delitos de “abusos sexuales reiterados gravemente ultrajantes agravados por el vínculo”.



Por su parte, otro desgarrador episodio tuvo lugar en Villa Elisa. Allí, una menor denunció en su escuela que su propio tío abusaba sexualmente de ella. La damnificada tuvo que recurrir a la directora del establecimiento, ya que su familia no le creía “porque confiaban en el causante”, dijo un vocero.



Sin embargo, en la jornada de ayer se materializó la captura del degenerado en una casa de la zona de 485 y 138. Deberá responder ante la Justicia por el delito de “abusos sexuales reiterados con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante”.