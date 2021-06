Joven se arrojó de un auto en el que la llevaban cautiva dos miembros del Ejército Argentino

Una joven de 22 años fue rescatada por la Policía luego de arrojarse de un vehículo en el que era llevada contra su voluntad por dos hombres, que fueron detenidos. Estos resultaron ser un cabo primero del Ejército Argentino y un soldado voluntario de baja, en la localidad de Villa Elisa.



El episodio, que es investigado por la titular de la Fiscalía 17 de La Plata, Eugenia Di Lorenzo, sucedió anoche, aproximadamente a las 22.10, en la intersección de las calles Belgrano y 426 de Villa Elisa, y quedó registrado por las cámaras de seguridad.



Según detalló la mujer luego: “Yo me estaba mandando mensajes con este hombre porque lo conozco y me dijo que estaba con un amigo. Yo le dije que no quería saber nada con que estuviera su amigo y entonces me dijo que me iba a pasar a buscar solo”.



Siguiendo con su relato, la damnificada agregó: “Me tomé el colectivo y me baje en 489 y Belgrano. Subí al auto confiada y veo que estaba con otro hombre y estaban tomando. Ahí traban la puerta y me dicen que no me enoje, que la íbamos a pasar bien”.





En las cámaras de seguridad se puede ver entonces cuando la mujer se arroja desde la puerta derecha trasera del auto a la calle, tras mantener un forcejeo con alguien en el interior de un Citroën C4 gris. No obstante, efectivos policiales que pasaban por el lugar en una patrulla escucharon los gritos de auxilio de la joven. Por esta razón, se acercaron a ver qué había sucedido. En ese momento, la víctima les señaló el auto del que acababa de arrojarse, que comenzó a ser perseguido.



El Citroën fue alcanzado por la Policía en las calles 426 y 27 y sus dos ocupantes, de 31 y 27 años, fueron detenidos y trasladados a la comisaría Decimosegunda, de Villa Elisa. La causa está caratulada como “privación ilegal de la libertad” y los dos detenidos serán indagados en las próximas horas por la fiscal Di Lorenzo, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción

nº 17. Cabe mencionar que el delito por el que se imputa a ambos sujetos tiene una pena que va desde los 3 años a 10 de prisión.