“Los delincuentes atentaron contra nuestras vidas”

Facundo Aguilar Fajardo, el policía de 21 años que efectuó el disparo que dio en la cabeza de Thiago Correa (7) mientras perseguía a los cuatro ladrones que habían intentado asaltarlo a mano armada en La Matanza, fue indagado este lunes, por segunda vez, en la fiscalía de homicidios del mencionado partido del oeste del Conurbano bonaerense. El motivo fue por el cambio de la carátula, de legítima defensa a “homicidio con dolo eventual”.

El uniformado volvió a brindar su versión de los hechos, contando prácticamente lo mismo que la primera vez. Así, relató que la noche en cuestión “me dirigía al trabajo, acompañado de mi madre. Es una zona bastante peligrosa y en ese horario no hay ningún negocio abierto. Estaba hablando con ella y fui sorprendido por éstos cuatro delincuentes armados, que atentaron contra nuestras vidas”.

Añadió que “por eso actué, sin que en ningún momento se me pasara por la cabeza que a 200 metros iba a estar un niño. Tengo un hermanito también, de 11 años y le juro que si hubiese sabido cómo se dio esta situación le hubiese dicho a mi madre que entre a mi casa y que yo me iba a quedar afuera. Y en todo caso, si me robaban y me mataban, prefería eso antes que Thiago terminase muerto”.

También puntualizó que “si no hubiese sido por éstos cuatro delincuentes, que querían matar a mi madre, y a mí, yo no hubiese actuado y Thiago estaría vivo. Quiero pedir la reconstrucción del hecho, con cuatro personas que hagan de los asaltantes, mi madre y personal idóneo en criminalística y planimetría. Que se haga en el mismo horario en que me sucedió el hecho a mí, para poder demostrarles que en ese horario no hay personas que estén pasando por esas calles, de baja iluminación. Y que se haga lo más rápido posible, para poder demostrar mi inocencia”.

Despedida

En tanto, los familiares del niño lo despidieron este lunes. El auto que trasladaba el cuerpo junto con otros vehículos que lo acompañaban pasó por el colegio Santa Rosa, a donde asistía, mientras que luego pasó por el Club Unidos de La Tablada, donde jugaba al fútbol y, finalmente, el recorrido concluyó en el cementerio Parque.

“La muerte de mi hijo es un dolor que no me lo puede sacar nadie. No tengo palabras”, dijo su papá Fabián.