Entradera mortal en La Loma: crónica de una muerte anunciada

La madre de “Torrejita”, el ladrón de 15 años ultimado de un disparo en el marco de una violenta entradera que tuvo lugar la noche del martes en La Loma, aceptó que su hijo delinquía y culpó de eso a las “malas juntas” con las que el adolescente andaba.



“Era un nene muy cerrado, era raro que me contara cosas”, relató Natalia, la progenitora del fallecido, e indicó que el menor había entrado al mundo del hampa hace dos años, “cuando tenía 13 y abandonó la escuela”. En ese sentido no dudó en aseverar que él ingresó a ese universo debido a “las juntas y la mala compañía”.

“Yo no quería que se juntara con nadie porque las cosas que no van, no van. Él tenía que terminar el estudio para poder tener un buen trabajo”, expresó.



En diálogo con Telenoche, narró que el cómplice de “Torrejita” es “una basura, un hombre grande de unos 40 años. Es un reclutador de menores, que lo mandaba a hacer los trabajos sucios para él”. Dolida, dijo: “A mi hijo me lo mataron, me lo dejaron tirado como a un perrito. Lo que estoy sufriendo no se lo deseo ni a la peor persona que puede haber”. Añadió que no terminó de observar los videos que envió la Policía y que muestran al malviviente apuntando a dos niños de 7 y 9 años, y agarrando al más chico de ellos como escudo humano, para ingresar a la casa de 49 entre 27 y 28 en donde sucedió todo. “No lo pude ver porque hay cosas que como madre no puedo ver”, explicó.



Confió que Ezequiel fue su primer hijo y se criaron a la par, siendo ella la mamá: “Tenía 16 años cuando nació y lo crié sola, con mi abuela y mis tías. El papá hace poco empezó a tener más comunicación y ahora se arrepiente. Hace tiempo que se venían hablando, lo estuvo acompañando mucho. Le traía plata y mercadería”, afirmó. Y finalizó diciendo: “Mis hijos más chiquitos no saben lo que pasó, ¿cómo se los cuento?”.

Tiro fatal



Tal como este multimedio contó en su edición del martes, el atraco se perpetró a las 21.30, cuando “Torrejita” ingresó disparando a la vivienda donde había dos hombres, tras abrir la puerta a patadas. Una de las víctimas, que estaba de visita, extrajo un arma de fuego y se defendió. Un proyectil lanzado por una pistola calibre 6.35 entró por el tórax del caco, perforando pulmones y corazón, de acuerdo al resultado de la autopsia.



Si bien llegó a subirse a la moto donde lo aguardaba su cómplice, cayó muerto poco después y su cuerpo quedó tendido en la vereda. Su compañero de andanzas fue quien le dio aviso a la familia, para después dejarlo allí tirado y darse a la fuga con rumbo incierto.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades policiales no lograron todavía ubicarlo y tanto su paradero como su identificación es un verdadero misterio.



Por último, la Unidad Funcional de Instrucción en turno analiza por estas horas el caso, para ver si se trató de un homicidio simple o de uno enmarcado en la figura de la legítima defensa, ya que las víctimas respondieron a un ataque y todo ocurrió dentro de la finca.