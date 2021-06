"Por qué te fuiste, te dije que te quedaras": así despidieron al ladrón de 15 años que murió de un balazo

El adolescente de 15 años, que terminó muerto de un disparo tras protagonizar un asalto con la modalidad conocida como "entradera" en nuestra ciudad, fue "homenajeado" por sus amigos en Facebook.

Cabe recordar que el delincuente intentó tomar un niño de 7 años como rehén, el cual se resistió y forcejeó con el asaltante.

Tras el trágico momento, aparecieron posteos en las redes sociales que saludaban al joven ladrón muerto.

“Te dije que te quedaras conmigo, estábamos esperando la comida, hermano Por qué te fuiste, la concha de la gorra, que en paz descanses”, aseguró uno de los últimos en verlo.

“El sábado de caravana en la puerta de casa comimos un pan casero, jajaja, todo duro, ¿te acordás, manito? Estuvimos hablando que querías empezarte tu pieza ahí con tu abuela y tu mamá. Querías juntar plata para tus hermanitos y nos dimos un abrazo”, continuó otro.

“Ayer me diste un abrazo llorando por lo de tu noviecita, me dijiste mirando a la tele ‘se me fue el amor de mi vida, amigo’ llorando y todos los chicos ahí aconsejándote para que no hagas cagadas, querías salir a toda furia y ahora te estuve esperando amigo con las pizzas para comer”, concluyó. Otro de ellos lo recordó como “un cago de risa”.

El violento episodio se registró este martes por la noche en una vivienda situada en 49, entre 27 y 28, y las alternativas fueron filmadas por una cámara de seguridad domiciliaria.

Los dos niños, hijos del hombre que visitaba a su amigo en la casa, jugaban en el interior de un antiguo y bien conservado Fiat 600, cuando fueron abordados por dos delincuentes, uno de ellos armados.

Uno de los asaltantes sacó al chico del auto, con claras intenciones de introducirse en el interior de la casa con el pequeño como rehén, indicaron medios locales y fuentes policiales.

No obstante, a pesar de su corta edad, el pequeño opuso una tenaz resistencia, ayudado por la acción de un perro de pequeño porte que atacó las piernas del ladrón, y el chico logró zafarse, para salir corriendo junto a su hermana.

Germán, dueño de la casa que fue asaltada por el chico de 15 años anoche, declaró que ni bien pateó la puerta y entró, el joven comenzó a disparar. "No se como hice pero esquivé la bala", admitió.