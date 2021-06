Sancionarán a tres empresas que reparten comida a domicilio por irregularidades con el personal

"Descubrimos que las personas no tienen libertad de hacer o no los pedidos, si no los hacen tienen consecuencias en la asignación de nuevos pedidos. Hay una relación de dependencia, entonces deben estar registrados", afirmó la Ministra hoy en declaraciones a FM La Patriada.

La funcionaria dijo que detectaron desde la cartera que "el 90% trabaja más de siete horas y la mitad, más de nueve horas y además, la mayoría trabaja los siete días de la semana".

En ese sentido amplió: "Ayer notificamos a las empresas, tienen tres días para contestar y si las empresas no responden, les cobraremos una sanción. Pero lo que nos interesa es ver cómo avanzamos para mejorar la situación de los trabajadores y trabajadoras, aunque la mayoría son hombres que están hoy en una situación muy precaria".

Sobre el monto de las multas que aplicaron, Ruiz Malec detalló que varían entre los "14 y 16 millones de pesos".

"Nosotros intimamos a las empresas para que presenten la documentación y no la presentaron completa", explicó la funcionaria, y remarcó que "todo lo de la flexibilidad tiene un límite".

"Nos enfocamos en este sector porque veíamos que había una demanda muy grande y veíamos a los trabajadores muy desprotegidos", puntualizó.

Más temprano, el subsecretario de Inspección del Trabajo bonaerense, Emiliano Ré, dijo en declaraciones a radio Provincia sobre estas empresas de delivery de comida, que se hicieron "relevamientos en distintos puntos de la Provincia para determinar si había elementos que nos hacían presumir una relación de trabajo".

"Se hicieron 172 relevamientos de las tres empresas", afirmó y agregó que "el Ministerio tiene poder para hacer ejecutivas esas sanciones una vez que queden firmes".

Ré indicó que "ahora se verá si puede haber un recurso judicial o tendrán que pagar la multa correspondiente", y precisó que si las sanciones quedan firmes, "luego se reclamarán los aportes previsionales que no se hicieron a esos trabajadores".

"La relación se encuadra en una relación de dependencia", enfatizó el funcionario, y añadió que las inspecciones se realizaron en ciudades de los partidos de La Plata, Avellaneda, Lanús, Vicente López y La Matanza.

Sobre el trabajo que sostienen desde el Ministerio que lidera, Ruiz Malec indicó que "esto se está discutiendo en todo el mundo y en general se viene ensayando a favor de que exista una relación laboral de dependencia". "Eventualmente creo que estas empresas se van a adaptar a nuestra legislación laboral y principios de derecho", cerró.