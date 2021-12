Denuncian que el hospital de Berisso no atendió a un niño debido a la ausencia de médicos en la guardia pediátrica

Un taxista denunció que el sector de pediatría del hospital Larraín de Berisso no pudo asistir a un niño debido a que el área estaba cerrada.

El conductor llevó en su taxi a un hombre con sus tres hijos hacia el hospital Larraín y al llegar se encontraron con carteles en la puerta del área de pediatría que avisaban que no había guardia. Allí un oficial de policía les indicó que debían dirigirse al hospital de niños, al San Martín o al Cestino de Ensenada. Aunque el hombre no contaba con más dinero, el chofer decidió llevarlo igual.

En diálogo con la Red 92 el taxista contó: "Estaba recorriendo las calles y me paró un muchacho con tres criaturas. El varoncito estaba descompuesto, con mucho vómito y dolor abdominal. Me pidió ir al hospital de Berisso y en el camino vomitó como cinco veces”.

Agregó que cuando el padre de los menores le dijo que ya no tenía más plata “me partió al medio y, todavía sigo mal. Lo llevé al de Ensenada y el nene estaba cada vez peor en el camino. Llegó casi morado (al nosocomio)”.

"Fui a pedir a Defensa Civil para que me contacten con el intendente o con alguien que se haga cargo, pero nadie supo dar respuestas. Volví al Larraín a reclamar, pero no hicieron nada. No hay un directivo de nada. Estoy con mucha bronca porque lo vivo desde el lado de abuelo", comentó enojado el conductor. "Llevas a una criatura al hospital, llegamos más rápido que la ambulancia y no importa si nos accidentamos. Tratamos de llegar a tiempo antes de que pase lo peor. Y este fue tiempo perdido, porque llegás y te mandan a otro Hospital, y ese tiempo se pierde. Al nene le puede pasar lo peor a mitad de camino y uno va al hospital porque pensás que te van a ayudar”, manifestó.