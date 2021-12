Fuertes reclamos a la Policía por distintos sucesos en City Bell

El jueves, tal como informó este multimedio, un niño de 13 años fue salvajemente atacado por un delincuente a metros de la escuela a la que asiste en City Bell. No solo le robaron su mochila, sino que le pegaron en la cabeza y él está convencido de que en realidad quisieron secuestrarlo.

El criminal sigue prófugo y tanto los vecinos como la propia familia de la víctima están atemorizados porque no se trató de un hecho casual, sino que el mismo hampón ya viene haciendo de las suyas en la zona.

La madre del menor contó: “Mi marido salió a buscar cámaras y logró las fotos del famoso Renault Clio gris (en el que se trasladaba el ladrón), mientras que una testigo que vio todo nos pasó la patente. Con ella, mi esposo fue de nuevo a la comisaría para rastrear los datos. El comisario no estaba y tuve que utilizar un contacto para dar con la información de la persona”.

Además, agregó: “Mi marido fue con todo eso a la comisaría y de nuevo el comisario no estaba. Les dijo Hay que ir ya a buscarlo, pero le respondieron que no había móviles. Volvió a casa y se contactó con la fiscal. Le dijo que tenía todo y que casualmente el comisario había desaparecido. Ella aseguró que iba a encargarse incluso de seguir de cerca el trabajo de los policías”.

Aseveró que después “me enteré que ese mismo coche y con el sujeto de entre 35 y 40 años hace pocos meses intentó violar en City Bell a una adolescente. La cortó toda y, de tanto gritar, una vecina salió y evitó que consumara el delito. Este hijo de p... está suelto porque no quieren agarrarlo. ¿Qué esperan? ¿Que mate a alguien?”.

Por último, expuso: “La fiscal llamó a mi marido y le dijo que habló con el comisario y que habían ido a la casa (del sospechoso) y que el auto no estaba. Ella les pidió un especial operativo, pidió celeridad. Fue lo que hizo mi esposo en menos de 24 horas. Con la identificación de la persona y el domicilio, ¿nunca lo pudo hacer la Policía? ¿O no quiso?”.

“Triste el trabajo de los policías”

Frente a esto, los frentistas de la zona alzaron sus voces y fueron muy críticos con el accionar de los encargados de seguridad. “Triste el trabajo de los policías, que hacen la vista gorda a todo lo sucede en City Bell. Uno va con pruebas y ellos

no hacen nada, van cuando se les canta y quizá hasta le avisan al mismo tipo para que desaparezca. Una locura, no se puede confiar en nadie”, afirmaron.

Otros de los comentarios fueron: “Es un disparate que seamos las propias víctimas los que salimos a hacer el trabajo de la Policía”; “A ellos no les importa tu hijo ni la nena que casi violan. La Policía elige mirar para otro lado”; “Indigna la indiferencia policial ante los delitos”; “La Policía solo se encarga de pasear por Cantilo. Estamos desprotegidos”; “Lo que contás lo pasé tres veces en la comisaría Décima. Cajonean las denuncias. En mi caso, los delincuentes trabajaban para el jefe de calle y fuimos personalmente a fiscalía. ¿La represalia? Me cayeron a casa con un allanamiento, me plantaron un arma y se llevaron esposado a mi hijo”.

Al mismo tiempo, otros residentes aseguraron: “Hoy a las 11 en Cantilo, enfrente a la farmacia City Bell (en el negocio Movistar), había un patrullero con cuatro policías charlando. Estuvieron un buen rato. ¿Y dicen que no hay patrulleros?”; “En la entrada del country que está antes del Gran Bell había un patrullero con la señora policía y el señor tomando mate, y otro sobre 467 y 147, con los dos durmiendo…”; “A ver si de una vez por todas dejan de ayudar a los delincuentes y se ocupan de que los ciudadanos, que les pagamos los sueldos, podamos vivir tranquilos”; “Cuánta inoperancia y lentitud por parte de los que nos tienen que cuidar”; “City Bell está liberada y la Policía es un desastre”.