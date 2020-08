Denunciaron un torneo de fútbol en 117 y 92

Un nuevo hecho de irresponsabilidad se registró en la ciudad de La Plata. Unos vecinos le denunciaron a diario Hoy que un grupo enorme de personas organizó un torneo clandestino de fútbol en 117 y 92, en plena cuarentena por el coronavirus. Pese al retorno a la fase 3, estas actividades que acumulan personas siguen prohibidas.

Gente del barrio le señaló a este medio, que el campeonato comenzó desde la mañana y que se iba a extender hasta horas nocturnas. Además destacan que es habitual esta práctica en el último tiempo (inclusive en fase 1), que se realizan todos los domingos. Vecinos de Villa Elvira están preocupados que se haga esta actividad, en plena ola de contagios.

"Es increíble la cantidad de gente que hay en el lugar e inclusive hay choripan. Esto no puede ser y la Policía no hace nada. Nadie viene a ver y esto es preocupante" afirmó una vecina totalmente preocupada por la situación. Finalmente la Policía llegó al lugar y desalojó a los irresponsables, para acabar con el torneo clandestino de fútbol. "No echas por un partido" gritó un hombre enojado, en pleno procedimiento.