Denunció que un taxista la quiso secuestrar pero el conductor se presentó a la Justicia y negó todo

Una joven rosarina denunció en redes sociales a un taxista por un supuesto intento de secuestro. Según relató la joven, le dio la dirección al conductor y este comenzó el viaje pero, en un punto, el taxista atendió una llamada telefónica.

La chica al escu​char la conversación comenzó a temer por su integridad ya que consideró que estaba hablando en código con alguien más.

“Le empieza a pedir una pizza con distintos ingredientes. Le dice que si no tenía esa pizza, quería un carlito y si no una medialuna con un queso de determinada manera” denunció la joven.

Por eso, le pidió que se detuviera le pagó y salió corriendo. Posteriormente realizó la denuncia en la comisaría. Sin embargo, el taxista al tomar conocimiento de lo que pasó, se presentó ante la Justicia y dio su versión de los hechos:

“Nunca me pasó algo así. No sé qué le pasa a esta chica en la cabeza”, aseguró en El Tres “No entiendo qué pasó, no caigo qué le pudo haber pasado”, afirmó sorprendido. “Yo en ningún momento quise secuestrarla, es incoherente lo que dice. Estaba hablando con mi hijo para juntarme a comer”, aclaró Gustavo de 53 años.

“La entiendo porque la calle está peligrosa pero a mí me arruina”, concluyó.