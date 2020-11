Desapareció un hombre en barrio El Carmen, Ever Paniagua. La familia está desesperada y piden comunicarse al 221 606 8851, para aportar cualquier dato sobre su paradero.

“Él no se junta con nadie, estaba escribiendo un libro y se iba a la biblioteca de Plaza Rocha, la mujer dice que se iba temprano y volvía a la noche. Ese día se fue y lo raro para ella fue que se llevó dos zapatillas y una campera”, explicó su hermana y sobrina.

“No usa celular, no usa nada de lo que tengan que ver con la tecnología”, ampliaron. La denuncia la hicieron en la Comisaría de El Carmen. “No sabemos si se le pasó algo malo o se fue por su propia voluntad, con la mujer no se peleó, no sabemos”, concluyeron.