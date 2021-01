Desarticularon una fiesta con más de 1.000 personas en Olmos

Según informó Virginia Pérez Cattáneo, secretaria de Convivencia y Control Urbano, durante la madrugada de este domingo se llevó a cabo un gran operativo para desbaratar una fiesta en Olmos.

Cuando llegaron, se encontraron con una impresionante cantidad de personas, que luego del relevamiento, se pudo establecer que allí habían más de 1.000 personas.

En dicha fiesta se secuestró botellas de alcohol de diferentes tipos y se labraron las actas correspondientes a los organizadores.

Cabe destacar que a partir de mañana, la Municipalidad decidió que no hará cambios en la circulación y no pondrá restricciones hasta el Gobierno Provincial no indique como será la aplicación del DNU, ante el aumento de casos.