Descontrol en Romero: denuncian picadas y venta de droga

Sigue el descontrol en varios puntos de la Ciudad, por la inseguridad y la venta de estupefacientes. Así ocurre en Melchor Romero, donde vecinos denuncian picadas y venta de droga durante altas horas de la madrugada. Los hechos se repiten diariamente, en 521 entre 168 y 169.

Varias personas que viven en la zona, le destacaron a diario Hoy que no pueden dormir por los contantes ruidos molestos y además están preocupados por el consumo y venta de sustancias que realiza un grupo de jóvenes: "Estoy yendo a kinesiología, porque esto me trajo problemas de contractura en la cervical. Además mi nene no puede conciliar el sueño", señaló una vecina del lugar.

Además destacan que nadie se hace cargo y que han expresado sus quejas a los agentes de la comisaría decimocuarta, pero que no obtuvieron respuestas. "No me quisieron tomar la denuncia, aludiendo que se trata de un delito contravecional", agregó la denunciante.

También dijo que tanto ella como otros vecinos se quejaron con Control Ciudadano, pero tampoco le resolvieron el problema. "Nos dijeron que ese problema lo tiene que resolver la Policía. Ya no sabemos que hacer, estamos desesperados. Esto es tierra de nadie", dijo la afectada.