Desesperado pedido de justicia para el hombre que agoniza tras una paliza en City Bell

Mañana se cumplen dos semanas del brutal ataque que sufrió Oscar Falcón en su casa de City Bell por parte de una patota cuando compartía un asado con su familia. Pese al tiempo transcurrido, la vida del albañil de recientes 41 años –los cumplió ayer- continúa dependiendo de un milagro, ya que permanece inconsciente en un centro médico, con fractura de cráneo producto de la despiadada agresión que fue narrada oportunamente por Trama Urbana.

Para exigir justicia, los familiares y amigos de la víctima se reunieron ayer en el Camino Centenario y 460. “Esto no tiene que volver a pasar. Los culpables tienen que estar presos. Él está peleando por su vida”, dijo un allegado, y otro añadió: “Osqui querido, hoy (por ayer) es tu cumpleaños y en vez de estar festejando, estamos rogando para que salgas de esta. Vos sos fuerte, sé que vas a salir adelante”. "Mi marido fue operado y sino fuese por su amigo, hoy no estaría peleando por su vida. Mi hijo de 5 años lo está esperando y me pregunta por su papá. Le tuve que decir que su papá está en el hospital porque se cayó de la moto", señaló con angustia la esposa.

Un tercero no quiso quedarse atrás y se explayó: “Feliz cumple, cuñado querido. Que Dios te conceda el milagro y pronto podamos festejar”. En tanto, un amigo se lamentó del incidente, y no dudó en catalogarlo de “cobarde”, a la vez que aseguró que “eso es no tener códigos. Le pegaron de a 11. Eso se paga y van a tener que pagarla, porque no vamos a quedarnos quietos”.

En diálogo exclusivo con Trama Urbana, Cintia, la mujer de Oscar, relató: “Tenemos un hijo de 5 años que lo está esperando. Todos los días pregunta por su papé y tuve que mentirle. Le dije que está en el hpsital porque se cayó de la moto”.

Despiadada golpiza

El hombre fue atacado el 5 del corriente en su domicilio de 20 entre 458 y 459, mientras cenaba con los suyos. Entonces irrumpieron unas 11 personas, para increpar a su hijo ya que uno de los atacantes le recriminaba por una relación con su hermana. Falcón intercedió y lo sometieron a una golpiza que incluyó trompadas, patadas, fierrazos y piedrazos, además de armas de fuego.

A raíz de la misma, fue trasladado al hospital San Roque de Gonnet, donde apenas pudo contar lo que pasó para después quedar inconsciente, situación en la que todavía permanece. “Sufrió fractura de cráneo y su estado es crítico, empeora día a día y tuvieron que operarlo”, resumió un vocero.

En las últimas horas, ocho sospechosos fueron demorados en múltiples allanamientos, en los que se secuestraron celulares y una campera con manchas hemáticas usada por uno de los acusados. “Los imputados pertenecen al barrio Santana y muchos estarían relacionados en otros delitos”, se informó.