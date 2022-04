Desvalijaron un local de indumentaria en pleno centro platense

Una mujer que tiene un local de indumentaria en pleno centro platense sufrió un lamentable robo, en el que desconocidos entraron tras forzar la puerta y se llevaron todas las prendas que encontraron. El comercio funciona un edificio a escasas cuadras de plaza Moreno y para poder recuperar lo perdido, la víctima comenzó una rifa solidaria.

Cuando la damnificada llegó al negocio de las calles 49 entre 14 y 15, se encontró con el triste panorama y a través de sus redes sociales informó lo que había ocurrido. “Acabo de llegar al showroom y lo encontré completamente vacío. Me rompieron toda la cerradura, me robaron absolutamente toda la ropa, no quedó nada”, remarcó mediante sus historias de Instagram.

Si bien no hay demasiadas precisiones, se cree que sucedió durante la madrugada, cuando los ladrones se dirigieron hasta el primer piso y utilizando una barreta destrozaron la puerta. Una vez adentro, se alzaron con toda la mercadería que pudieron y se dieron a la fuga sin ser identificados, aunque la dueña tiene una leve sospecha.

“Hay una sola persona que yo estoy segura hizo esta maldad, una persona que venía a este showroom, que se hacía mi amiga y tuvimos una diferencia. Yo no le di la plata que ella me pidió, me pedía más cosas y yo no le quise dar, la bloqueé de todos lados”, contó la mujer en medio de un ataque de angustia.

Más robos en La Plata

En Los Hornos se produjo una violenta entradera en la que un grupo de ladrones maniató y amordazó a una mujer, cuando la sorprendieron en el interior de su casa en las calles 66 entre 170 y 171. Los delincuentes estaban armados y utilizaron guantes para cometer el ilícito, en el cual se llevaron $7.000, un televisor 32 pulgadas, un iPhone 7, un anillo de oro, aros y hasta una camioneta Fiat Toro blanca modelo 2017.

Mientras que en City Bell volvió atacar la banda que arroja piedras a las vidrieras de los locales y esta vez robaron en la librería Nirvana de City Bell, en el Camino General Belgrano y 478 bis, de donde se apoderaron de dos mochilas y la caja registradora, en la que había unos 1.000 pesos.