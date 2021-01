Desvalijaron una casa en Gonnet

Un número no identificado de delincuentes ingresó a una vivienda ubicada en la zona de 500 y 30, en la localidad de Gonnet, y sustrajo diversos elementos de valor mientras sus propietarios no se encontraban. Al momento, no hay pistas de los implicados.

Si bien el hecho tuvo lugar durante los festejos de año nuevo, trascendió recién en la jornada de ayer, cuando un grupo de damnificados se hartó de los robos y denunció el incidente. Aparentemente, aseguran que la zona es insegura y que los maleantes usaron un enorme árbol para esconderse y espiar a los frentistas, como así también atacarlos durante la noche.

En esta última oportunidad, los ladrones ingresaron a una finca en ausencia de sus moradores durante año. Los hampones forzaron una reja y lograron ingresar a uno de los departamentos que se encuentra allí, tras lo cual sustrajeron diversos elementos de valor que sacaron por las ventanas, indicaron los testigos.

“Tenemos miedo, no es la primera vez que se meten al complejo. En otras oportunidades entraron por los balcones escalando la pared”, señalaron. Cabe mencionar que, en lo que respecta al enorme árbol mencionado, aseguran que han hecho reiterados reclamos, pero que no han obtenido respuesta de las autoridades.