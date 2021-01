Trágico inicio del 2021: cuatro muertos por accidentes viales en solo 96 horas

El pasado lunes fue una jornada que terminó en tragedia, luego que se conociera la muerte de una adolecente de 16 años tras accidentarse con su motocicleta en la localidad de Los Hornos. El hecho, que fue primicia de este multimedio, tuvo lugar en 61 y 131 y se trató de la cuarta muerte por siniestros viales en apenas 96 horas de este 2021.

Tal como informó diario Hoy en su edición anterior, la damnificada, identificada como Nicole Comito, se desplazaba en su Honda Wave negra cuando por motivos que aun intentan establecerse impactó contra un Renault Surán blanco conducido por un joven de 23 años.

En la motocicleta también iba otra muchacha, quien resultó con heridas de consideración debido al fuerte choque. De inmediato, en la escena se hizo presente una ambulancia y personal policial, pero los socorristas constataron lo peor: la adolescente había muerto prácticamente en el acto. Por su parte, asistieron a la otra damnificada, quien fue llevada hasta el Hospital San Martin.

En lo que hace al conductor de la camioneta y una femenina que lo acompañaba, ambos sufrieron heridas leves y están fuera de peligro. De igual forma, se iniciaron las correspondientes actuaciones bajo la caratula de “homicidio culposo”, tomando intervención la comisaría Tercera de Los Hornos y la UFI 10.

Restan llevarse adelante los peritajes en el lugar del hecho y el análisis de las cámaras de seguridad de las inmediaciones para poder determinar fehacientemente cómo se dieron los hechos que derivaron en la trágica muerte de la joven.

Cifras preocupantes

Desde el inicio de este 2021 hasta la última muerte solo habían pasado cuatro días, registrando la misma cantidad de muertes por accidentes en ese lapso de tiempo, o sea, una víctima fatal cada 24 horas.

Este es uno de los peores arranques en lo que respecta a accidentes viales en la región desde los últimos años. Cabe recordar que en 2020 se llegó a esa cantidad de fallecido recién el 11 de enero y precisamente los casos tres y cuatro ocurrieron en el mismo siniestro.

Por su parte, si retrocedemos hasta 2019, el escenario es prácticamente el mismo, ya que no hubo cuatro muertos por accidente hasta el 10 de enero. Sin embargo, hay un detalle no menor que diferencia a este año con los demás mencionados y es que no regía un Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (Dispo).