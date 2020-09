Detectan nuevos casos de conexiones clandestinas al servicio eléctrico

Los operativos se realizaron en una empresa metalúrgica de Montevideo y Nueva York y en una carnicería de 164 y 16 en Berisso; en una ferretería de 1 e/ 74 y 75, en una obra en construcción en 119 y 79, en una panadería de 1 e/ 73 y 74 y en una fábrica de hielo de 72 e/ 1 y 2, en una casa de venta de hamburguesas en 72 e/ 1 y 115 y en una casa de reparación de electrodomésticos de 1 e/ 72 y 73 en la localidad de Villa Elvira, entre otros.

Los operativos consisten en el control y detección del fraude eléctrico que puede presentarse por maniobras de adulteración de medidores o conexiones clandestinas que permiten un consumo ilegal de energía eléctrica. En los procedimientos se detectaron los casos, se labraron las actas correspondientes y se procedió al retiro de las conexiones ilegales.

Este tipo de maniobras configuran delitos penales castigados por la ley y, además, se realizan sin considerar las medidas de seguridad indispensables, generando:



- Riesgo eléctrico por electrocución o cortocircuitos que pueden generar incendios;

- Deterioro en la calidad del servicio, provocando cortes y baja tensión que perjudican a los inmuebles vecinos;

- Quien no abona por el servicio hace un uso innecesario de un recurso de alto valor dado que generar, transportar y distribuir la electricidad requiere de importantes inversiones;

- Impacto ambiental, debido a que la electricidad es producida a partir de recursos no renovables o parcialmente renovables y derrocharla implica afectar al medio ambiente.



Los operativos continúan en toda la concesión operada por la empresa y en diferentes horarios, incluso durante la noche y los fines de semana. En todos los casos se labran las actas correspondientes y se realiza el retiro de las conexiones ilegales que representan una situación de elevado riesgo eléctrico en la vía pública.



Una vez detectado el fraude, EDELAP está facultada a efectuar el cobro de la energía consumida y no registrada con retroactividad, más las penalidades que correspondan, según indica el contrato de concesión.



Para denunciar el fraude eléctrico o el robo de instalaciones de EDELAP, los usuarios pueden comunicarse de forma anónima y gratuita las 24 horas al 0800-222-3335 o a través de la Oficina Virtual.

Se puede solicitar el alta del servicio de manera fácil y rápida a través de la Oficina Virtual en www.edelap.com.ar, solicitando un turno para ser contactado a través de la opción Edelap te llama, o comunicándose telefónicamente al 0810-222-3335.