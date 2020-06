Detuvieron a tres policías por extorsión en Bahía Blanca

Tres policías bonaerenses que se desempeñaban en la ciudad de Bahía Blanca fueron detenidos acusados de extorsionar a un hombre, al que le pidieron 2.000 dólares a cambio de no imputarlo en una causa penal, tras lo cual dos de ellos se negaron a declarar y uno aseguró que nada tuvo que ver con el hecho, informaron hoy fuentes judiciales.

Los efectivos fueron identificados por los voceros como Daniel Enrique Dupré, Cristian García y Matías Guerra Velarde, quienes se desempeñaban en el servicio de calle de la comisaría quinta de Bahía Blanca y fueron detenidos por la Policía Federal en momentos en que iban a recibir 2.000 dólares producto de la extorsión, dijeron las fuentes.

El hecho, que fue dado a conocer hoy, ocurrió el pasado viernes y concluyó con un operativo desplegado por los federales para atrapar in fraganti a los tres policías en el cruce de las calles Perú y Zellarrayán, a pocas cuadras del centro bahiense.

Los voceros judiciales relataron a Télam que la pesquisa se inició tras la denuncia de un hombre que dijo que un grupo de policías que había ido a su casa debido a un incidente doméstico, lo citó luego en la dependencia y le exigió un pago de 2.000 dólares a cambio de no iniciarle una causa penal.

Además de la supuesta causa, los efectivos le aseguraron que si no pagaba iban a hacer publicar su nombre como sospechoso en varios medios periodísticos, agregaron los voceros consultados.

El hombre realizó la denuncia judicial y el caso recayó en la fiscalía bahiense a cargo Mauricio Del Cero, quien convocó a la Policía Federal de la delegación local para que lo asista en la pesquisa.

Los efectivos realizaron un operativo e interceptaron y detuvieron a sus pares bonaerenses cuando acudieron a buscar el dinero producto de la extorsión, que había sido previamente marcado por orden judicial, siempre según la causa.

En el lugar la entrega fue detenido uno de los policías, mientras que los dos restantes fueron apresados a bordo de un automóvil estacionado a pocos metros.

Esta mañana, el fiscal Del Cero informó que "García y Dupré se negaron a declarar en la víspera mientras que Guerra Velarde hizo su descargo y negó todo tipo de responsabilidad en los hechos al indicar que era ajeno y que no sabía si había algún tipo de arreglo".

No obstante, dijo el fiscal, "no pudo explicar por qué estaba en una esquina ajena a la jurisdicción de la comisaría quinta y en la que no hay cámaras de seguridad".

Tras las indagatorias, el fiscal solicitó las detenciones formales de los tres policías a la jueza de Garantías Susana Calcinelli, quien las otorgó.