Detuvieron a un sujeto que intentó matar a su hijastro en Los Hornos

Esta madrugada de domingo, efectivos de la Comisaría Tercera de Los Hornos, detuvieron a un hombre de 43 años que le partió un botellazo en la cabeza y le dio varios puntazos, con un cuchillo, a su hijastro.

El hecho ocurrió en una vivienda de 136 y 74, de Los Hornos y fueron los vecinos quienes alertaron a la Policía, tras un llamado al 911.

Los agentes hallaron a una de las víctimas ensangrentadas y relató que previamente se encontraba durmiendo en su habitación cuando ingresó su padrastro y lo golpeó con un botellazo y también le propinó varios cortes con un cuchillo, a la altura de la espalda y el brazo derecho.

Más tarde, logró escapar hacia la calle mientras el agresor quedó en el interior del domicilio, y fue allí que se consiguió la aprehensión del violento, quien presentaba evidentes signos de estar alcoholizado.

En esa línea, médicos del SAME realizaron las curaciones a la víctima y no decidieron trasladarlo debido a que solo eran lesiones superficiales no afectando órgano vital y estando fuera de peligro.

Por último, en el lugar trabajaron agentes de la Comisaría Tercera de Los Hornos, que tienen jurisdicción en la zona, donde la carátula se tituló “ Tentativa de Homicidio” y quedó a cargo de la UFI en Turno.