Discusión de tránsito terminó con piñas, destrozos a un auto y un gran operativo policial

La mañana de este miércoles no solo fue lluviosa en La Plata sino también violenta. En 16 y 47 un abogado, de nombre Germán, estacionó en un lugar donde un vecino había indicado con un cartel como garage.

"Estacioné en un lugar habilitado pero que los inquilinos ponen un cartel de 'prohibido estacionar' esperando que la gente va a hacer caso a tal circunstancia, y yo sinceramente lo estacioné porque había lugar", relató el damnificado en exclusiva con Diario Hoy y RED 92.

Y continuó: "Volvía al vehículo porque me había olvidado algo y me encontré con el vecino y la mujer, me insultaron, me increparon, los esquivé y un señor que le dicen 'Gallo' me pegó de atrás, y yo reaccioné y me defendí".

En tanto, adelantó que realizará la denuncia penal por lesiones y lesiones a bienes personales.

El hecho generó un gran despliegue policial, con cuatro patrulleros que se hicieron presentes y hasta un comando de Infantería.