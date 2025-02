El asesino de barrio Hipódromo guardó silencio

Luego del brutal crimen que tuvo lugar en barrio Hipódromo, el asesino guardó silencio a la hora de declarar y ahora se esperan los resultados de los análisis toxicológicos para determinar si estaba bajo efectos de algún alucinógeno al momento de atacar a la víctima fatal y a las otras dos personas.

“El resultado de sangre eso va a tardar. Va al laboratorio. Aparentemente no estaba ni borracho ni drogado. Me parece que sufrió un ataque de esquizofrenia, por lo que pueden llegar a advertir los médicos. Pero bueno, todavía no hay nada bien certero”, detalló una fuente que dialogó con Trama Urbana.

Como bien informó este multimedio, el brutal episodio sucedió en 40, entre 119 y 120, cuando agentes del Comando de Patrullas de Ensenada encontraron a la víctima pidiendo ayuda de forma desesperada.

La mujer, que fue identificada como Elba Del Valle Contreras, fue atacada por un desconocido y trasladada rápidamente al hospital Gutiérrez, ya que presentaba graves heridas producto de la agresión con un arma blanca.

Luego del hecho, el agresor atacó a dos hombres en diferentes lugares, uno en diagonal 80 y 116 y el otro en 116 y 37, pero las víctimas se encuentran fuera de peligro, según señalaron fuentes a este multimedio.

El atacante fue detenido por la Policía y trasladado a la comisaría Segunda, se le incautó una navaja de una hoja de ocho centímetros de largo, que sería el arma homicida. Además, quedó imputado por “homicidio, tentativa de homicidio y lesiones” y la investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2.

Por su parte, familiares y amigos de la víctima fatal pidieron justicia y dejaron sentidos mensajes de adiós. “Para vos mi mami querida que en paz descanses y que dios con sus ángeles te cuiden, te guíen y hasta te den la paz que mereces. Nunca te voy a olvidar, pero jamás... Claudia Elba Del Valle Contreras”, escribió su hijo en redes.

Cabe mencionar que Contreras era empleada nodocente de la Facultad de Humanidades, por lo que desde la Asociación de Trabajadores de la UNLP expresaron: “Acompañamos en este momento de dolor y consternación a la familia, compañeras y compañeros de Elba del Valle Contreras, trabajadora nodocente de la Facultad de Humanidades y Cs. de la Educación y afiliada a nuestro sindicato”.