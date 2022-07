El crudo relato de una mujer que fue violada durante más de 10 años y sufrió un aborto

M.P. convivió con su expareja desde el 2007 hasta 2018 en una vivienda de Berisso, cuando se animó a huir junto con sus tres hijos de la casa que compartían luego de haber sufrido innumerables violaciones, humillaciones y golpes que le provocaron temor y un aborto.

Su relación con Eduardo Martín Videla incluyó “situaciones de maltrato” constante. “A partir de la pérdida de un embarazo de mayo de 2018, la situación de violencia escaló hasta que tomé conciencia de todas las situaciones que venía pasando y a partir de ahí pedí ayuda. Me costó mucho tiempo darme cuenta y hacer algo con eso”, contó la víctima.

“Él tenía mucho control, no me dejaba salir, hablar con otras personas. Me decía que yo generaba frustraciones y yo creía que era así, hubo situaciones donde me forzaba a tener relaciones”, relató M.P. En este marco, la mujer agregó: “En abril del 2018 quedé embarazada, él estaba enojado por eso, porque compró un auto y era un inconveniente en ese momento”.

Una de las tantas noches en que Videla obligó a su esposa, esta empezó a tener pérdidas de sangre pero su pareja no la dejaba ir a la guardia. Por ello, la mujer tuvo que esperar a que su marido se durmiera para ir a consulta médica en horas de la madrugada. El profesional “me dijo que no lo había perdido el embarazo pero tenía un desprendimiento, me indicó progesterona, me dijo que fuera a mi casa”.

“Después estuve diez días en casa con él furioso porque no podía hacer la cena, porque le ponía dibujitos a mi hijo más chico, porque estaba mal por las pérdidas. Me demandaba cosas a la noche y le decía que estaba destruida y él me decía que eso lo generaba yo”, contó M.P. La misma añadió que Videla le refería que “era su obligación estar dispuesta a tener relaciones sexuales con él ya que era su pareja”.

Misma conducta

Luego de que la mujer le planteara a su marido la separación, se sintió culpable “por romper la familia”. Entonces, ella comenzó a grabar con su teléfono los abusos que sufría y cómo él le impedía salir, incluso a la plaza con sus hijos, y se los hizo escuchar a un psiquiatra. A raíz de todo ello, la víctima finalmente perdió el embarazo. Con la ayuda de otra mujer, M.P. se escapó de su casa y se fue a hacer la denuncia.

“Mi nene mayor es el más afectado porque empezó a reproducir lo que hacía el padre y el año pasado tuvo que pasar por una internación psiquiátrica. Él tiene 13 años, es una situación muy difícil para todos, (porque) me decía las mismas cosas que el padre, me tiraba cosas, se enojaba porque yo no limpiaba”, relató la víctima.

Como informó este multimedio, en el adelanto de veredicto el juez Ramiro Fernández Lorenzo condenó al acusado a 15 años de prisión. En los últimos días, se dio a conocer el fallo con los fundamentos y el relato de la denunciante y los demás testigos.

Además, el magistrado ordenó que se investigara a Videla por el presunto delito de haber ocasionado el aborto de su exmujer.