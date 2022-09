El hermano del presunto parricida lo reconoció en los videos que lo muestran en la escena del crimen

Después de que la investigación tomara un giro inesperado, el hermano del presunto parricida brindó su testimonio y complicó todavía más al principal sospechoso del crimen ocurrido semanas atrás, en la localidad bonaerense de Vicente López. Presentándose como testigo en la causa, el otro de los hijos del matrimonio brutalmente asesinado reconoció al empresario en los videos en los que aparece.

Si bien en ninguna de las imágenes que fueron captadas por las cámaras se ve nítidamente el rostro del acusado, se llegó a la conclusión de que se trataba de él debido a una particular renguera que tiene al caminar. Pero, además, con la declaración bajo juramento del hermano de José Enrique Del Río y su esposa Mercedes Alonso, las dudas se van disipando.

Más allá de afirmar ante los fiscales que quien aparece en las filmaciones en su hermano, también aseguró que lo estafó y describió parte de su personalidad. “Es un chamuyero”, manifestó y luego añadió: “Por ejemplo, con la cuota del colegio de mi hijo...Che Pato, ¿me pagas la cuota?, y me decía el viernes me dan un cheque, y el viernes decía que hubo un problema. Yo tardé como dos años en decirle a mi vieja que no me pagaba la cuota del colegio”.

Otro de los puntos claves es que reveló que el sospechoso lo estafó a él y a su esposa por una cifra cercana a los 100 mil dólares. Explicó: “Me pidió prestado para comprar un lote o no sé qué, y me dijo que me lo devolvía en cuotas con intereses. Me devolvió solo una cuota y nunca más me pagó nada. Esto fue en el 2017. Tuvo tiempo de sobra para pagarme”.

Según trascendió, en su testimonio que ya forma parte del expediente, señaló: “Creo reconocer la forma de caminar de mi hermano, con la cabeza hacia adelante, como encorvado. Con pasitos cortos y un tanto zigzagueante. Físicamente, también es parecido, sobre todo el andar”, y luego concluyó: “Un 90% que es mi hermano. Si se viese bien la cara sería un 100%”.

Mientras tanto, el próximo paso en la causa será el análisis del celular del imputado y se espera extraer más material para sumar a la investigación.