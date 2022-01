Encontraron a la menor con retraso madurativo que era intensamente buscada

El 23 de diciembre, M. A. B. desapareció de la casa en la que vivía y desde entonces la Justicia lanzó el “alerta Sofía” para intentar dar con su paradero. En las últimas horas, un transeúnte vio a una joven caminar de manera extraña por calle 8 y 520 de Tolosa y dio aviso al 911.

Luego de que los uniformados llegaron al lugar, se encontraron con una joven que estaba “totalmente desorientada”, declararon fuentes policiales. Los mismos explicaron: “La muchacha no recordaba dónde vivía y adonde estaba; la habían maltratado, por eso se había ido”. La chica fue asistida por el SAME y se encontraba estable pero con un vacío temporal, ya que no recordaba su domicilio, su documento ni de dónde era.

La joven fue trasladada a la comisaría Sexta de Tolosa, donde fue asistida por Niñez y Adolescencia. Como no tenían sus datos, las autoridades buscaron en internet y, debido a la gran difusión que tenía su búsqueda, lograron dar con su familia.

Según trascendió, la muchacha ya había desaparecido en 2020. Después de la muerte de sus padres, uno de sus hermanos decidió enviar a la joven a Berisso sin ropa ni DNI. En noviembre de ese mismo año ya la habían encontrado sola por avenida Montevideo y 74.

En ese momento, los policías solo supieron que la chica se llamaba “Mili” y que necesitaban encontrar a algún familiar, ya que no tenía su documento. Tras llevarla al hospital y localizar a uno de sus hermanos, que vivía en El Carmen, supieron que la chica tiene retraso madurativo y no puede cuidarse por sí sola.