Escalofriante relato de una alumna de Ensenada que denunció abuso sexual

Una alumna de un colegio de Ensenada, cuya identidad mantenemos bajo reserva, denunció a través de un mensaje enviado a este medio que fue abusada por uno de sus compañeros durante la jornada escolar.

“Nunca pensé que me iba a pasar una de estas cosas pero lamentablemente hoy me tocó a mí. Hoy en el colegio, aproximadamente a las 10:30 de la mañana, estaba saliendo a mi segundo recreo, a lo cual sale atrás mío” (un compañero). Él me pregunta si lo acompaño hasta el polideportivo del colegio, lo cual le dije que sí. Cuando llegamos, él abre la puerta del polideportivo y yo entro. Él se quedó en la puerta y cuando me doy cuenta, estaba intentando dejarme encerrada”, contó la estudiante secundaria.

Luego, agregó: “Le dije que me deje salir, lo cual me dice que no. Lo empujo y logro salir. En ese momento que yo salgo, vino atrás mío y comenzó a tocarme. Mi reacción fue pellizcarlo como pude e irme rápido. Cuando entro al aula, se sienta al lado mío, a lo cual no le di importancia para no ponerme más nerviosa”.

Fue entonces “cuando comenzó a joderme como si nada, y decidí ignorarlo. Cuando se rescató que el profesor estaba distraído, comenzó a apretarme los pechos para que reaccione o conteste, a lo que decidí golpearlo, diciéndole que pare, que no quería que me joda más”, comentó.

Sin embargo, el alumno “lo siguió haciendo y yo seguía golpeándolo para que me deje en paz. En un momento, ya yéndonos del colegio, procedió a agarrarme y nuevamente tocarme”.

Según trascendió, la Dirección está actuando para intentar esclarecer detalles de lo ocurrido, a través del diálogo con ambas familias.

Un hecho más de esta naturaleza que conmociona a la región, especialmente porque se produjo en el ámbito educativo.