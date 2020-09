Escándalo: cientos de estudiantes se juntaron a festejar su día en Entre Ríos y el intendente culpó al Gobierno Nacional

Tradicionalmente, en la mayoría de las ciudades de nuestro país, los estudiantes festejan la llegada de la primavera, y por supuesto, el Día del Estudiante. Sin embargo, en este contexto se creía que eso no iba a suceder pero la excepción fue en Chajarí, provincia de Entre Ríos.

Adolescentes de la promoción egresante, en la noche del domingo, se juntaron a recorrer las calles tomando alcohol al grito de "No nos vamos nada, que nos saquen a patadas".

El intendente macrista de la ciudad, Pedro Galimberti, se libró de toda culpa por lo sucedido y dijo en su cuenta de Twitter: "las «clandes» son un problema. Y lo seguirán siendo hasta tanto no tengamos un protocolo de ocio joven, responsable y seguro. Y el problema existe porque en 6 meses de cuarentena el Gobierno no tomó en serio a la juventud. No se puede gobernar sólo pensando en AMBA o CABA".

Lo cierto es que el distanciamiento social y el uso de tapabocas es una regla que estableció el Gobierno desde el inicio de la cuarentena, algo que a Galimberti parece haberle pasado por alto.

El propio intendente, durante los primeros días de agosto, estuvo aislado por coronavirus y había manifestado en sus redes sociales: "cuidarse es todo lo que está bien, como siempre decimos, pero aún cuidándonos, por tratarse de un virus, todos estamos expuestos. Los invito a reforzar el autocuidado individual porque nuestras acciones ayudan a cuidar a otros vecinos y construyen comunidad".

El discurso demagogo del Intendente, que primero avala el autocuidado individual y luego culpa al gobierno nacional, de que los jóvenes de su ciudad no cumplan con los protocolos establecidos, es al menos preocupante, teniendo en cuenta que es quien decide sobre los hilos del propio Chajarí.