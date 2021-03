Expulsan por segunda vez al narco peruano Marco Antonio González Estrada

Un sobrino del narcotraficante peruano Marco Antonio González Estrada, que había sido deportado del país en 2017 tras ser condenado por la venta de drogas en el Bajo Flores y que violó la prohibición de reingreso, vuelve a ser expulsado hoy en un operativo de seguridad coordinado por autoridades nacionales.

John Paul Revilla Estrada (44) fue trasladado desde la cárcel de Ezeiza en un vehículo celular de la Policía Federal Argentina (PFA), en el marco de un fuerte operativo con motos y camionetas que custodiaron el trayecto al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde a las 18.10 partirá un vuelo hacia Perú, cumplimentando una nueva expulsión del narcotraficante.

El hombre, vestido con una remera blanca, pantalón de jean, su pelo recogido, barbijo negro y anteojos, quedó alojado en una oficina a la espera de la hora en la que saldrá la aeronave hacia su país.

"Sabemos que esta persona respondía al clan del narcotraficante Marco y nosotros, con las fuerzas federales, realizamos un trabajo permanente en el Bajo Flores en la investigación criminal en la lucha contra el narcotráfico, así que estamos muy satisfechos por lo realizado", dijo Eduardo Villalba, secretario de Seguridad y Política Criminal.

El 24 de julio de 2017 el narco peruano había sido expulsado del país por orden del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) 3 porteño, en conjunto con la DNM, pese a haber cumplido la mitad de su condena.

Al respecto, Florencia Carignano, directora de Migraciones, criticó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2017 del gobierno macrista en el que aceleraba la expulsión de extranjeros que cumplían la mitad de sus condenas y que fue derogado el viernes por el presidente Alberto Fernández.

"Liberaron a narcotraficantes y los pusieron en su país en libertad, gente con muchos vínculos políticos y económicos en su país, seguramente. Han ingresado ilegalmente acá y tenemos el problema acá, ellos liberaron presos y nosotros hoy estamos haciendo efectiva la expulsión de este narcotraficante", afirmó.

El 16 de agosto de 2020, en el marco de un control vehicular debido a las restricciones de circulación por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), Revilla Estrada fue identificado y quedó nuevamente detenido, en este caso por violar la prohibición de reingreso al país.

El capo narco peruano había ingresado a Argentina clandestinamente y los investigadores no pudieron determinar la fecha ni por qué medios.

"Entró por un paso no habilitado, no sabemos en qué momento lo hizo", dijo Carignano, quien añadió que "es una persona muy poderosa, tiene vínculos en la Argentina que le permitieron ingresar pero la Policía lo encontró y determinó que tenía prohibición de reingreso a la Argentina porque no puede entrar nunca más a nuestro país".

Al haber sido expulsado en 2017 por la "ley de extrañamiento", se dio por finalizado el proceso judicial por el cual Revilla Estrada había sido condenado dos años antes por narcotráfico.

De esta manera, el único delito vigente para el hombre ante la Justicia argentina era la violación de la prohibición de reingreso, y por ello Migraciones solicitó nuevamente su expulsión.

"Después de siete meses de haber cumplido condena efectiva lo estamos expulsando y está volviendo a su país", aseguró Carignano.

Durante la gestión anterior, la DNM también había solicitado la expulsión del tío de Revilla Estrada, el capo narco Marco Antonio Estrada González, pero fue rechazada por el juez que tenía a su cargo la causa al considerar que tenía información relevante para aportar en la investigación y por sus conexiones con el narcotráfico.

Carignano recordó hoy que en la presidencia de Mauricio Macri se expulsaron a 1.500 extranjeros con sentencia firme, pero al ser deportados a su país de origen quedaban en libertad.

"Esto es lo peligroso y lo preocupante de todo esto, de las 2441 personas que echaron 1500 estaban cumpliendo la condena y a la mitad los liberaron para que sigan libres en su país. El problema es que este narcotraficante es una persona muy poderosa, no es cualquier chico que está lavando copas y lo encuentran con el documento vencido en algún bar", expresó la directora de Migraciones.

Según la investigación de la Policía y la Justicia, Revilla Estrada integraba uno de los eslabones de la organización narcocriminal liderada por su tío, ya que se encargaba de transmitir sus órdenes cuando iba a visitarlo a la prisión y manejaba a los sicarios de la banda.

"Esta persona fue detenida en las inmediaciones de la villa 1-11-14, en el radio de acción de la organización delictiva de Marco, así que es una decisión muy importante de expulsarlo porque seguramente volvió al país para continuar con su accionar delictivo", sostuvo Villalba.

Por último, el secretario de Seguridad destacó que el Ministerio encabezado por Sabina Frederic trabajó en conjunto con la DNM y con el Ministerio de Justicia en "este operativo con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la PFA para poder llevar a cabo la salida del país de esta persona, que no debería haber estado acá sino se hubieran llevado adelante algunas determinaciones perjudiciales para eso".