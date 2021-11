Familiares de Alejandro Fernández convocan a una nueva marcha en reclamo de justicia

Alejandro Fernández (52) era un hombre sumamente querido por los vecinos de La Plata. Muchos lo llamaban y lo consideraban un héroe, luego que durante aquel trágico abril de 2013, se preocupara en salvar a decenas de platenses durante las inundaciones.

Alejandro sin dudas conocía la palabra empatía y solidaridad: aquella noche tomó su bote y logró rescatar a una gran cantidad de personas tras pasar más de 12 horas patrullando las calles del barrio buscando a quienes estaban atrapados en sus casas, repletas de agua.

El pasado miércoles 3 de noviembre, el cuerpo del expolicía y reconocido mecánico de Tolosa fue hallado en su taller ubicado sobre el Camino General Belgrano entre 525 y 526. Estaba en la fosa y sobre su cuerpo yacía el bloque de un motor y varias baterías.

“Lo mataron dentro de la fosa. Alguien que lo conocía y burló esa confianza. Cuando él bajaba, siempre dejaba la puerta del taller cerrada. Era precavido”, aseguró Fhilomena, hermana de Alejandro.

De acuerdo a los resultados preliminares de la autopsia, los peritos hallaron un orificio de bala en la cabeza de la víctima y la recuperaron de su cráneo.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, Fernández recibió un disparo, que se habría producido de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, cuando él se hallaba dentro de la fosa.

Por el momento no hay detenidos en la causa. Sí una sospecha cierta sobre una persona del círculo cercano.

"Ya estamos a 19 días de semejante tragedia y no podemos creer que todavía no haya culpables; se sabe y ni dudas tenemos la familia que quienes hicieron esto no fue una sola persona", relató la mujer en diálogo con Diario Hoy la Red 92.

"Mi hermano no le daba la espalda a nadie en el taller, si no era conocido. Las personas que hicieron eso lo conocían bien, eran de su entorno", ratificó Fhilomena, quien a su vez destacó el trabajo que están realizando tanto la Policía como la Fiscalía.

Fhilomena sostiene que no va a claudicar en el pedido de justicia y sabe que la alcanzará el día que los culpables por el asesinato de su hermano, estén presos: "Se llevaron a un ser inexplicable", aseguró.

La movilización se realizará en el transcurso de la semana y uno de los lugares donde concentrarán, según anticipó la hermana de Alejandro, será en la puerta de la Fiscalía platense, sobre Avenida 7.

Cabe recordar que la investigación está a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 15 de La Plata, y la causa fue caratulada como "homicidio agravado".