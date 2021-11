Familiares de Lucas convocan a una marcha a los Tribunales para el próximo lunes

La familia de Lucas González, el adolescente de 17 años asesinado a balazos en la cabeza por personal de la Policía de la Ciudad que actuó vestido de civil el miércoles pasado en el barrio porteño de Barracas, convocó para el próximo lunes a una movilización frente al Palacio de Tribunales para exigir justicia.

“Convocamos para el lunes a una marcha pacífica con una vela y banderas argentinas frente al Palacio de Tribunales”, dijo Mario González en una rueda de prensa realizada esta tarde junto a su esposa Cintia y el abogado Gregorio Dalbón.

El hombre llamó “a todos los padres para que esto no pase nunca más” a movilizarse el lunes frente a Tribunales, y pidió a la sociedad que no los “abandonen”.

“A las 19 con una velita, (las) banderas políticas no me importan un car... A mí no me importa la política, lo único que me importa es hacer justicia por mi hijo, que ya no lo tengo. Quería a mi hijo llevármelo a mi casa, no quería estar acá”, aseguró el hombre, conmocionado por el crimen.

A su lado, Javier, el padre de otro de los adolescentes que se hallaban con Lucas González al momento del hecho, pidió “que participen todos” de la marcha, “para que sea multitudinaria”.

“Convocamos a toda la sociedad argentina para que participe de la marcha, no convocamos solamente a los padres de los jugadores de fútbol, los convocamos a todos. Tenemos que lograr que la marcha sea multitudinaria, porque queremos justicia, que no vuelva a pasar”, dijo el hombre.

Muestras de apoyo

“Queremos a los policías presos” y “justicia”, exclamaron ante la prensa quienes se acercaron en la mañana de ayer al domicilio situado en la calle 14 y Eduardo Lonardi, en una zona de casas bajas del barrio San Eduardo, de Florencio Varela.

“En el barrio somos todos conocidos. Tenemos mucha tristeza y dolor”, dijo Sebastián Santillán, integrante de la familia. “No caemos todavía en lo que pasó. Pedimos justicia por Lucas. Limpiamos su imagen como debía ser, no era un delincuente”, expresó el hombre, tras lo cual dijo que espera que la justicia “ponga a los policías presos como debe ser, porque la sociedad pide justicia”.

Por su parte, Carlos Cerda, amigo de la familia González, aseguró que seguirán acompañando a los padres en la lucha, mientras exhibía un cartel con la frase “Justicia para Lucas. Queremos vivir en libertad y sin gatillo fácil”. Los presentes aguardaban la entrega del cuerpo a la familia para asistir al velatorio a realizarse en una sala de ese partido de la zona sur del conurbano.