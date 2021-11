Salvaje asalto contra una mujer en City Bell

La inseguridad en La Plata no se detiene y avanza a paso firme, con gravísimos casos que se suceden día a día sin que las autoridades policiales puedan poner un freno. En esta oportunidad, tres salvajes

delincuentes atacaron a una indefensa mujer en City Bell, a la que arrinconaron y amenazaron con un cuchillo para que entregue todas sus pertenencias.

El lamentable episodio, uno más en las calles de nuestra ciudad, y uno más que termina impune ya que nada se sabe de los malhechores, se registró el miércoles alrededor de las 17.40. La víctima acababa de salir de su trabajo y regresaba en bicicleta a su hogar, pero entonces, a plena luz del día, fue interceptada en las calles 19 entre 486 y 487 por un auto Renault Clío de color blanco y sin patente.

Dentro del mismo viajaban dos hombres y una mujer, y al menos uno de ellos descendió del coche una vez que frenó en la calle. Arma blanca en mano, increpó a la damnificada, a quien tiró del rodado a la vez que le exigía la entrega de todos sus elementos de valor. “Me agarró del brazo y me puso el cuchillo en el cuello, donde lo dejó de manera permanente”, le contó a Trama Urbana la perjudicada.

“Yo le dije que se llevara todo; en todo momento me exigía el celular y le decía que estaba en la mochila, Como no me podía mover porque tenía el cuchillo en el cuello, me cortó las tiras y se la llevó”, añadió. Y contó que “la mujer, desde adentro del auto, le gritaba (a su cómplice) que me corte”.

Fuga

Finalmente, y ya con el botín asegurado (consistente en la mochila en cuyo interior había mil pesos, un teléfono móvil y el Documento Nacional de Identidad de la damnificada), los cacos se dieron a la fuga a toda velocidad a bordo del vehículo, agarrando por 487, en sentido descendente hacia 18.

Pese a que la huida de los malvivientes quedó registrada en una cámara de seguridad y a que la mujer radicó la correspondiente denuncia en la comisaría Décima, con jurisdicción en la zona, las autoridades de la Fuerza nada saben de los responsables, que se mantienen prófugos.

Los vecinos de City Bell se mostraron espantados por el caso, y estallaron ante diario Hoy: “Es una vergüenza lo que hace la Policía. ¿Dónde están? ¿Dónde están cuando los necesitamos?”, preguntó uno. Y otro expuso: “La zona está liberada, dan asco”.