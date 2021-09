Feroz entradera a los golpes en una casa de Gonnet: los vecinos apuntaron a la Policía

Nuevamente una entradera convulsionó ayer a los vecinos de Gonnet. Cinco delincuentes armados ingresaron a una casa y sometieron a una familia, a quien amenazaron y maniataron para quitarles luego el dinero que tenían y todo lo que consideraron de interés.

Fuentes policiales indicaron que el suceso tuvo lugar a las 19 en un domicilio de 489 (Lacroze) entre 14 y 14 bis, en momentos en que las víctimas estaban disfrutado el final de la tarde tomando unos mates en el parque.

Los ladrones ganaron el interior de la finca, al parecer, a través del arroyo que da al fondo de la propiedad. Pronto los amedrentaron con armas. Apuntándolos y valiéndose también de destornilladores, los golpearon, ataron y, con la situación dominada, comenzaron a dar vueltas por el lugar. Así, se alzaron con la plata en efectivo que hallaron y cuyo monto no trascendió pero, no conformes, se apoderaron también de televisores, dos consolas de video juegos, celulares, joyas y diferentes objetos de valor.

“Esto ya es insostenible, nos roban a todos y la Policía no hace absolutamente nada. Ya no da para más”, relató una frentista. Otra dijo: “Todos los días pasa algo y ya no sabemos qué hacer. Un vecino fue a hablar a la comisaría Decimotercera, pero no pasa nada, nunca hacen nada”.

De más está decir que los hampones se dieron a la fuga con rumbo incierto y hasta el cierre de esta edición nada se sabía de ellos, ya que ni siquiera fueron identificados.