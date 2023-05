“Fuiste un re ladrón y moriste en tu ley”

Mientras continúa la polémica por el policía que acribilló a un caco de cuatro tiros para defenderse de un robo que lo tenía como víctima junto a su novia en el partido bonaerense de Moreno, los allegados del fallecido, que contaba con antecedentes penales, lo despidieron de manera todavía más polémica a través de las redes sociales.

“Nos vemos a la vuelta, ladrón. Ahora estás haciendo algo de ruido seguro, donde sea que estés, porque vos hacías ruido en todos lados. Siempre chispa, moriste en tu ley nomás. Que injusta que es la vida. En breve nos vemos flaco, descansá en paz, ladrón. Siempre vas a estar presente, siempre te vamos a recordar por lo que fuiste: un re ladrón y una re persona”.

En otro fragmento, la misma persona escribió: “Te amo, hermano. Una re persona eras vos. Pasamos banda de cosas juntos, buenas y malas, pero siempre ahí con actitud. Te voy a extrañar, hermano. Un re vacío dejaste. Un dolor en el alma. Siempre los dos cuidándonos espalda con espalda, haciéndole la guerra a todos los que nos querían ver mal. Siempre una re chispa. Ahora sólo me queda vivir de los recuerdos”.

La declaración de la víctima

En tanto, por decisión del juzgado de Garantías y contrariamente a lo que quería el fiscal de la causa (dejarlo tras las rejas por el delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por ser efectivo de una fuerza de seguridad”, el agente de la fuerza implicado recuperó la libertad. En su declaración contó que “salí de mi casa con mi novia para ir al súper. A mitad de cuadra, veo que se pone al lado mío una moto, pero como yo tenía la capucha de mi campera puesta, no lo vi en detalle. Luego me corrí la capucha y vi, tengo todo en mi mente, el arma. La vi y lo primero que hice fue girar la cabeza porque dije acá me mata. Él me puteaba, me decía dale la concha de tu madre, bajate. También me decía dale que te mato. Yo vi que el arma me apuntaba a la cabeza. También estaba pensando en mi novia…”.

Añadió que “me bajé, siempre dándole la espalda al muchacho. Veo de reojo que mi novia ya estaba en la vereda. Así como me bajo, me alejo tres pasos, desenfundo y giro rápido porque dije me va a matar, porque en la cabeza mía lo único que tenía era que me apuntaba con el arma. Entonces giré y disparé. Cuando el chico hace dos o tres pasos, veo que quiere sacar algo, entonces yo sigo disparando. Cuando logro ver, porque estaba todo oscuro, donde se va, vi que se dio la vuelta y salió corriendo. Ahí ya no disparé más. Nunca quise matar a nadie, se me vino el mundo abajo”.

El fiscal también le consultó por el arma que dijo ver en manos del hampón y la describió como “negra” y dijo que “el tubo” le “apuntaba a la cabeza”.

La Justicia resolvió devolverle la libertad, mientras continúa la investigación, porque llegaron a la conclusión de que el policía, al no tener antecedentes penales ni administrativos, “no resulta un factor de riesgo para el presente proceso”.

Por lo pronto, el hombre no regresó a su casa (ubicada a pocos metros de la escena del crimen), por temor a reprimendas.

El cómplice del delincuente abatido, quien huyó a bordo de un ciclomotor, permanece prófugo. Ambos venían de asaltar a un joven en plena vía pública.