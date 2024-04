Gravísima denuncia contra la comisaría Novena de La Plata

Nuevamente, como en tantas otras ocasiones, una comisaría platense quedó en el ojo de la tormenta y envuelta en una gran polémica luego de que un hombre denunciara que la plata y todos los elementos de valor que allí estaban incautados tras un robo desa­pareciera, sin que nadie se haga cargo del gravísima suceso.

El individuo posteó en una red social el siguiente mensaje, que calará hondo debido a la magnitud del hecho: “Hace dos años asaltaron a mis padres y por las grabaciones lograron apresar a los delincuentes. Se recuperó tanto el dinero como las joyas que se llevaron, pero quedó todo incautado hasta que se cerrara el caso. Ahora, dos años después, van mis padres porque les dicen que pueden retirar los valores y desapareció todo: dinero, relojes y joyas. Fue en la comisaría Novena de La Plata. No alcanza con que te roben los ladrones que el Estado corrupto está ahí también para asaltarte en vez de protegerte”.

Otros casos

Ahora, las víctimas están asesorándose para iniciar una demanda con el fin de que caigan los responsables, aunque difícilmente puedan recuperar lo sustraído.

Varias personas se hicieron eco de lo ocurrido y no se quedaron callados. Así, uno dijo que “en la Novena desaparecieron a Miguel Bru, imaginate lo que pueden hacer con joyas y dinero”. Otro expuso que se trata de un caso “bien platense” y añadió que “hace menos de un mes me robaron la moto de adentro del garaje, a una cuadra de la Octava o Novena, no recuerdo bien, y los mismos milicos me dijeron que me haga a la idea de que no los van a agarrar. Viva La Plata”.

Un tercero apuntó contra la seccional Novena y afirmó que se trata de “la comisaría más corrupta de toda la Provincia de Buenos Aires, con un historial siniestro (caso Bru) y que tiene liberado todo el centro de La Plata”.

Otros denunciaron que “a mi abuela le desvalijaron la casa, fue a la comisaría y estaban tomando mate con su termo”, “con sólo ver los vehículos en las comisarias de La Plata, con todas las autopartes robadas, me imagino lo que puede pasar con joyas y demás”, “una vez me robaron el coche, a los días apareció y lo retuvo la Policía. Cuando cerró el caso, quedaba la mitad del auto”.

No está de más aclarar que los bienes secuestrados por la Policía durante un allanamiento poseen su correspondiente cadena de custodia. Se trata de una hoja oficial y membretada que dice quién los recibe y a dónde se manda cada cosa. Ante eso, debería haber registro de quién dijo tener a su cuidado los bienes secuestrados cuando “desaparecieron”.

El antecedente en la Décima

La fuerza denunció en Asuntos Internos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que gran parte de los numerarios destinados a esa dependencia en realidad no cumplen funciones ahí o no lo hacen de manera completa, sino que terminan haciendo turnos extras, pero dentro de sus horarios laborales, en diferentes comercios y dependencias de la localidad de la zona norte platense.

“Los efectivos que tienen este arreglo figuran como caminantes o como que se encuentran prestando servicio en la Décima, pero en realidad son enviados para que ocupen puestos de Polad, los cuales estarían bancarizados. Ellos se quedan con el 20 % de lo ganado y el 80 % se lo dan al titular”, apuntó el denunciante.