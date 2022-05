Habló la médica abusada por un compañero

Luego de que diario Hoy informara sobre el fallo del Juzgado Correccional n°1 de La Plata, el cual condenó a un médico residente a un año de prisión en suspenso por haber abusado sexualmente de una colega, ahora la víctima habló sobre lo sucedido.

“Hace cuatro años me sentí chiquita. Cuando una escucha casos de abuso no piensa que pueden tocarle de cerca. Todos pasaban en contextos muy alejados a donde yo estaba. Esa noche me di cuenta de que estaba equivocada”, escribió la joven médica en sus redes sociales.

Siguiendo con su relato, aseguró: “Hoy ya no me siento chica; con los meses crecí, mis amigos, mi familia y mi fortaleza me hicieron de sostén hasta volverme gigante. Y de acá no me muevo. Esto, que fue un proceso largo y lento, se convirtió en una de mis victorias más personales: vencer el miedo y hacer justicia, contra todo pronóstico”.

“Mi caso se resolvió de la mejor manera, y cuando digo esto quiero decir ojalá que ninguna mujer tenga que pasar por eso. Pero si pasa, que sepa que se puede y que, como siempre, adentro nuestro hay una fuerza poderosa”, concluyó.

Cabe recordar que todo sucedió en octubre del 2018. Según la investigación, entre la 1 y las 2 de la madrugada de la fecha mencionada, cuando la joven se encontraba en una fiesta que se llevaba a cabo en calle 64 entre 18 y 19, el imputado la manoseó y luego la violó, aprovechando que la víctima se encontraba inconsciente.

Además de la condena en suspenso, el magistrado dispuso que el sujeto deberá fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato de Liberados de manera semestral, efectuar una donación por un valor de $7.000 en favor de una institución de bien público, evitar cualquier tipo de trato conflictivo y por cualquier medio con la víctima, y ordenar una indemnización como reparación moral a la joven.